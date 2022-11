Internacional supera o Athletico-PR e segue com vantagem na vice-liderança

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Internacional deu mais um passo importante para conquistar o vice-campeonato brasileiro. Na noite deste sábado, recebeu o Athletico-PR, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e venceu por 2 a 0, pela 36ª rodada. Os gols foram marcados por Pedro Henrique e Maurício, ambos no segundo tempo.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Internacional chega a 67 pontos na segunda posição, se reabilitando da derrota para o América-MG, por 1 a 0. A vitória foi ainda mais importante, pois Fluminense e Corinthians, dois concorrentes diretos pelo vice, também venceram e somam 64.

Já o Athletico segue com 54 pontos, dentro do G-6, zona de classificação direta à Libertadores. Mas pode perder o posto para o Atlético-MG, que tem 52 e ainda joga.

continua após publicidade .

O primeiro tempo foi marcado por bastante movimentação, mas apenas duas chances reais de gol, ambas do Internacional. Na primeira delas, Johnny cabeceou com muito perigo, por cima, após saída errada do goleiro em cobrança de escanteio. Depois, o volante arrancou do meio-campo, chegou na entrada da área e finalizou rasteiro. Mesmo com desvio, o goleiro fez defesa segura.

O Athletico até tentou responder, mas pecou nas finalizações. Khellven fez boa jogada na direita e cruzou para Vitor Roque, que não alcançou a bola e cabeceou muito alto. Em outro lance parecido, Vitinho cruzou da esquerda e Alex Santana completou de cabeça, mas também mandou por cima.

Na volta para o segundo tempo, os dois times arriscaram mais de fora da área, mas sem sucesso. Até que o Internacional decidiu o jogo em poucos minutos. Aos 17, após cobrança de escanteio, Pedro Henrique ficou com a bola na pequena área e não desperdiçou.

continua após publicidade .

Apenas quatro minutos depois, aos 21, o Inter ampliou com Maurício. Alemão fez boa jogada na direita e acionou Alan Patrick, que ajeitou para Maurício na meia-lua. Ele bateu colocado e acertou o cantinho, sem chance para Bento.

O goleiro paranaense evitou o terceiro gol por duas vezes na reta final do jogo, em dois chutes de Alan Patrick. Em um dos lances, Wanderson ainda acertou a trave. O Athletico quase descontou com Pedro Henrique, que arriscou chute de longe, mas parou no travessão. Ainda deu tempo para o zagueiro Thiago Heleno, do Athletico, ser expulso após revisão do VAR, por deixar o pé no peito de Taison.

O primeiro a voltar a campo é o Internacional, que abre a 37ª e penúltima rodada na terça-feira, às 21h30, diante do São Paulo, no Morumbi. Na quarta-feira, às 20h30, é a vez do Athletico visitar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

continua após publicidade .

Os gaúchos encerram a temporada diante do Palmeiras, em Porto Alegre (RS), enquanto os paranaenses recebem o Botafogo, em Curitiba (PR). A princípio, todos os jogos da 38ª rodada serão realizados no domingo (13), às 16h.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

INTERNACIONAL 2 X 0 ATHLETICO

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Lucas Ramos), Carlos de Pena, Alan Patrick (Taison) e Maurício (Rodrigo Moledo); Pedro Henrique (Wanderson) e Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Hugo Moura (Erick) e Alex Santana (Christian); Terans (Rômulo), Vitor Roque (Pablo) e Vitinho (Cuello). Técnico: Felipão.

continua após publicidade .

GOLS - Pedro Henrique, aos 17, e Maurício, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Heleno (Athletico-PR).

PÚBLICO - 9.570 pagantes (11.226 presentes).

RENDA - 241.738,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).