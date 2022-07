Internacional supera América-MG com gol no último lance e é o 3º no Brasileirão

(via Agência Estado)

Mesmo de "ressaca" pela classificação memorável na Copa Sul-Americana, o Internacional voltou a vencer no Brasileirão. Na noite desta segunda-feira, no jogo que fechou as disputas da 16ª rodada, superou o América-MG, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Moisés, aos 49 minutos do segundo tempo, foi quem balançou as redes.

Com o resultado, o Inter chegou ao terceiro jogo seguido sem derrota no Brasileirão e aparece na terceira colocação, com 28 pontos. O líder Palmeiras tem 30. Já o América-MG vive um momento diferente na tabela. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o time mineiro é apenas 15º com 18.

O Internacional começou a partida fazendo jus ao fator casa, com mais posse de bola e tentando fazer pressão na área adversária, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo do América-MG. De qualquer forma, a primeira boa chance veio aos 12, quando Taison encontrou David na área, que girou pra cima dos zagueiros, mas acabou chutando fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cavichioli.

Melhor em campo, os donos da casa seguiram tentando. Aos 38, Carlos de Pena cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico. A resposta do América-MG só veio nos minutos finais. Aos 44, Patric avançou pela direita e cruzou na área. Moledo desviou e a bola sobrou livre para Pedrinho, que chutou forte, raspando a trave de Daniel.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado, agora com as duas equipes procurando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. Aos 10, Mercado apareceu como homem surpresa no ataque do Internacional e arriscou um chute forte. Dessa vez, Cavichioli bateu roupa, mas depois se recuperou. Já o América-MG quase fez aos 33. Após recuo errado de Johnny, Carlos Alberto dominou e perdeu a bola ao tentar driblar o goleiro Daniel.

O gol da vitória do Internacional só foi no último lance. Aos 49, Boschilia cobrou escanteio, o goleiro do América-MG tirou no soco e Johnny cruzou na área mais uma vez. Moledo tentou desviar a bola e errou, mas ela sobrou livre para Moisés, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O lance ainda foi analisado pelo VAR por quase cincdo minutos antes de ser validado.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 17ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Internacional visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16h30. Já no domingo, o América-MG recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 AMÉRICA-MG

INTERNACIONAL - Daniel; Heitor (Johnny), Mercado, Rodrigo Moledo e Moisés; Gabriel, Edenílson, Carlos de Pena (Boschilia) e Taison (Maurício); Pedro Henrique (Caio Vidal) e David (Wesley Moraes). Técnico - Mano Menezes.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Patric, Conti, Luan Patrick e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Juninho, Alê (Carlos Alberto) e Índio Ramírez (Matheusinho); Pedrinho (Iago Maidana) e Felipe Azevedo (Aloísio). Técnico - Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

GOL - Moisés, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Conti, Juninho, Luan Patrick e Lucas Kal(América-MG).

RENDA - R$ 807.628,00.

PÚBLICO - 19.023 presentes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).