ESPORTES

Internacional sofre no fim, mas vence Athletic e avança na Copa do Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 22:08:00 Editado em 12.05.2026, 22:18:35
O Internacional voltou a derrotar o Athletic-MG e assegurou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, os gaúchos demonstraram força frente à torcida e levaram a melhor por 3 a 2, fazendo 5 a 3 no agregado: gols de Borré, Allex e Bernabei; Ian Luccas, duas vezes, descontou.

Com a classificação, o Colorado agora espera sorteio da CBF para conhecer o adversário da próxima fase. Antes, os times voltam a campo pelo Brasileirão, jogando neste final de semana: o Inter enfrenta o Vasco, novamente no Beira-Rio, às 18h30 deste sábado na Série A, já o Esquadrão duela contra o Juventude, na Arena Sicredi, às 16h deste domingo pela Série B.

Apesar de ter a vantagem no agregado, o Internacional buscou se apoiar no fator casa para aumentar as chances de avançar. Assim, teve a primeira grande chance: Vitinho fez boa jogada pela direita e cruzou na entrada da área para Bernabei, que chutou sobre a barra. O Athletic respondeu quando Kauan Rodrigues pegou sobra da intermediária, a bola desviou na marcação e saiu para escanteio.

O domínio permaneceu a favor do Inter, que abriu o placar: após falta levantada na pequena área, a bola foi mal afastada pela defesa do Esquadrão; Bernabei aproveitou o rebote e bateu cruzado para Borré completar. Mesmo em desvantagem, os mineiros alcançaram o empate: Gabryel Moisés recebeu, fez pivô e achou Ian Luccas, que bateu na saída de Rochet. Ainda deu para Allex ser lançado e chutar para o gol.

Para o segundo tempo, o Internacional retornou com uma mudança, enquanto o Athletic se manteve sem novidades. Ainda que o ritmo ficasse baixo pelos dois lados, o panorama mudou depois de Gian Cabezas soltar o cotovelo no rosto de Borré, deixando os alvinegros inferiores numericamente. Assim, quase saiu o terceiro dos gaúchos: Borré pegou rebote de Vitinho e parou na trave, mas o impedimento foi marcado.

Vieram três trocas nos visitantes, com os mandantes obrigando Luan Polli a trabalhar em seguida em uma pancada de Bruno Henrique. Logo depois, Victor Gabriel acertou o travessão num chute da pequena área. Quando a pressão parecia ser dos donos da casa, Ian Luccas se antecipou a Rochet e desviou cruzamento de Otusanya. Em sequência, Bernabei recebeu e bateu cruzado para estufar a rede.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 2 ATHLETIC

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, (Alan Rodríguez) Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra (Ronaldo), Bruno Henrique (Aguirre) e Allan Patrick; Vitinho (Kayky), Borré e Allex (Bruno Tabata). Técnico: Paulo Pezzolano

ATHLETIC - Luan Polli; Douglas Silva (João Miguel), Jonathan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Ian Luccas (Diogo Batista), Gian Cabezas e Gustavinho (Bruninho); Kauan Rodrigues, Gabryel Moisés (Samuel Otusanya) e Marcelo (Max). Técnico: Alex de Souza

GOLS - Borré, aos 20, Ian Luccas, aos 37, e Allex, aos 43 minutos do primeiro tempo. Ian Lucas, aos 21, e Bernabei, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Patrick (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Gian Cabezas (Athletic).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

