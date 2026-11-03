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Internacional marca de pênalti no fim, bate o Coritiba e dorme fora do Z-4 do Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Internacional deixou de momento a zona de rebaixamento do Brasileirão. Com gol de pênalti nos acréscimos, conquistou um grande alívio, ao vencer o Coritiba por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena Beira Rio, e agora seca os concorrentes na sequência da 34ª rodada.

O time de Eduardo Baptista não fez um bom jogo e sentiu bastante a falta do meia Alan Patrick, fora por uma lesão muscular. Desorganizado ofensivamente, pouco produziu, mas nos acréscimos viu Rodrigo Moledo cometer pênalti infantil em Juninho e Alerrandro converter a cobrança para manter a esperança gaúcha. O atacante não marcava um gol desde o dia 16 de maio, na vitória sobre o Vasco, por 4 a 1.

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O resultado fez o Internacional chegar a 38 pontos, empurrando o Grêmio para a zona de rebaixamento, mas o rival ainda atua na rodada, assim como o Corinthians. Já o Coritiba, apesar da derrota, segue em posição confortável na tabela, com 42 pontos e longe da briga contra a degola.

Os times param agora para a Data-Fifa e só retornam a campo daqui a duas semanas. Na quarta-feira (18), o Coritiba recebe o Santos, às 19h30, retornando ao estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Já o Internacional atua na quinta-feira (19), em duelo direto contra o Vasco, no estádio São Januário, no estado do Rio de Janeiro.

O duelo começou morno, com muita disputa de bola no meio de campo e poucas aparições nos ataques. O Internacional sentiu a falta do seu principal articulador, Alan Patrick, sofrendo para chegar com qualidade na frente e as tentativas de bolas longas para Carbonero foram pouco produtivas. Do outro lado, o Coritiba focou em se defender e explorar os contra-ataques, porém faltou tranquilidade para concluir as oportunidades que apareceram.

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Quando conseguiu encaixar o contragolpe, Breno Lopes até chegou a balançar as redes, mas o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado. O lance até animou os times, que viram que era possível arriscar a gol. Na reta final, o Inter até apostou na bola área. Matheus Bahia cabeceou e Pedro Morisco fez boa defesa para manter o duelo empatado nos primeiros 45 minutos.

O Internacional voltou mais agressivo do intervalo. Encurralando o adversário no campo de defesa, passou a arriscar mais à gol, porém sem muita pontaria. Já o Coritiba retornou em rotação baixa, sentindo bastante a parte física, se desorganizou defensivamente e praticamente se livrou da bola, sem conseguir controlar a pressão gaúcha, como havia feito no primeiro tempo.

Com o passar do tempo, os erros no campo ofensivo tiravam a paciência da torcida. As seguidas tentativas de lançamentos, consagravam a defesa paranaense, que vencia praticamente todos os duelos. Dos poucos que perdeu, Pedro Morisco defendeu com segurança. Na reta final, o Internacional ensaiou uma blitz, até que Rodrigo Moledo ergueu o pé demais e cometeu pênalti infantil em cima de Juninho. Alerrandro converteu a cobrança para manter viva a esperança de permanência gaúcha.

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FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 CORITIBA

INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Bruno Gomes (Ronaldo), Mercado e Juninho; Aguirre (Calebe), Villagra, Thiago Maia (Bruno Henrique) e Matheus Bahia (Bernabei); Vitinho, Alerrandro e Carbonero (João Bezerra). Técnico: Eduardo Baptista.

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CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy (Rodrigo Moledo) e Bruno Melo; Thiago Santos (Richard), Sebastián Gómez e Nícolas Fonseca (Vini Paulista); Breno Lopes (Lavega), Josué e Pedro Rocha (Bustos). Técnico: Guilherme Bossle (interino).

GOL - Alerrandro, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fernando Antônio Mendes (PA).

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CARTÕES AMARELOS - Vitinho, Mercado, João Bezerra, Nícolas Fonseca, Rodrigo Moledo, Bruno Melo e Tiago Cóser.

CARTÃO VERMELHO - Maripán.

RENDA - R$ 1.514.667,00.

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PÚBLICO - 36.412 torcedores.

LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

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Campeonato Brasileiro Coritiba Futebol Internacional
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