Internacional empata com São Luiz e lidera Gaúcho pelo saldo de gols

Com um time recheado de reservas e bastante jovem, o Internacional empatou sem gols com o São Luiz, nesta quarta-feira à noite, no estádio 19 de Outubro, na cidade de Ijuí (RS). Após três rodadas no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Inter soma sete pontos e, com três gols de saldo, supera o rival Grêmio, que tem a mesma pontuação, mas saldo menor. O time do interior, com quatro pontos, é o sexto colocado.

Como esperado, o Inter impôs a sua melhor qualidade técnica e, desde o início, buscou espaços no ataque na tentativa de conseguir marcar seu gol. Tanto em bolas paradas como também em passes distribuídos pelo meia D'Alessandro, que chamava a responsabilidade para si.

O São Luiz, armado no esquema 4-4-2, mesmo atuando em casa, bloqueou o setor de meio-campo e optou pelos contra-ataques para chegar no gol adversário. Apesar do jogo ter sido movimentado, ninguém balançou as redes no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Inter voltou ainda melhor na marcação e praticamente impediu os contragolpes do time da casa. Mas o jogo ficou truncado e sem finalizações.

O que chamou atenção foi quando o meia D'Alessandro deixou o campo, aos 39 minutos, substituído por Matheus Dias. Um início de vaias da torcida local rapidamente foi encoberta pelos aplausos dos torcedores gaúchos. O meia argentino faz sua última temporada pelo clube e, portanto, cada jogo fora de casa vai ser uma despedida.

No final de semana, pela quarta rodada, o Inter vai enfrentar o Ypiranga, em Erechim, domingo às 16 horas. No mesmo dia, porém, às 11 horas, o São Luiz vai atuar fora contra o Novo Hamburgo.