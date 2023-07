Internacional anuncia Eduardo Coudet para substituir Mano Menezes

O Internacional anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do argentino Eduardo Coudet para assumir o cargo de treinador no lugar de Mano Menezes, demitido na segunda, após empate sem gols com o Palmeiras no Beira-Rio, domingo. Coudet chega ao clube colorado para sua segunda passagem, acompanhado pelo ex-meio-campista Lucho González como auxiliar.

continua após publicidade

O preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández completam a comissão. Coudet estava sem clube há pouco mais de um mês, desde que pediu demissão do Atlético-MG após empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em jogo do Brasileirão, no dia 10 de junho.

Em 2020, quando treinou o Inter pela primeira vez, Coudet também encerrou o trabalho por opção própria. Na ocasião, fazia um bom trabalho, mas aceitou uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, em meio a alguns atritos com a diretoria comandada pelo então presidente Marcelo Medeiros.

continua após publicidade

O argentino deixou o clube com aproveitamento de 61,5%, líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores e para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar disso, teve alguns pontos questionados, com as quatro derrotas e dois empates nos Gre-Nais que disputou.

Coudet deve estrear no domingo, às 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, onde o Inter encara o Red Bull Bragantino pela 16ª rodada do Brasileirão. Uma semana depois, o compromisso será contra o Cuiabá. Em seguida, dia 1º de agosto, chegará o momento de enfrentar o River Plate pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores.