Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Internacional anuncia a demissão de Paulo Pezzolano, 18º técnico a cair no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Internacional anunciou neste domingo, 20, a demissão do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. A decisão foi tomada pela diretoria gaúcha um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no sábado, resultado que manteve o clube afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão. Ele é o 18º treinador a deixar o cargo de um time da Série A na temporada.

Neste pacote de demissões também deixam o clube de Porto Alegre o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A passagem de Pezzolano pelo Beira-Rio, iniciada em dezembro de 2025, encerra-se com um rendimento muito abaixo do esperado. Em 46 partidas disputadas, o comandante somou 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, registrando um aproveitamento de 47,8%. Além da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, pesaram contra ele a perda do Campeonato Gaúcho e a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, ambas perante o rival Grêmio.

A péssima fase se reflete na tabela do Campeonato Brasileiro. O conjunto colorado contabiliza 28 pontos, aparece na 18ª posição e integra a zona de rebaixamento à frente somente do Remo (23) e da lanterna Chapecoense (17).

Nos últimos cinco compromissos pelo Nacional, o Internacional colecionou seguidos tropeços: sofreu três derrotas, obteve um empate e conseguiu apenas uma vitória, justamente contra o último colocado da competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

OS 18 TÉCNICOS QUE DEIXARAM SEUS CLUBES NO BRASILEIRÃO DE 2026

1 - Jorge Sampaoli - Atlético-MG

2 - Fernando Diniz - Vasco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3 - Juan Carlos Osorio - Remo

4 - Filipe Luís - Flamengo

5 - Hernán Crespo - São Paulo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 - Tite - Cruzeiro

7 - Juan Pablo Vojvoda - Santos

8 - Martín Anselmi - Botafogo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9 - Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense

10 - Dorival Júnior - Corinthians

11 - Roger Machado - São Paulo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

12 - Fábio Matias - Chapecoense

13 - Renato Gaúcho - Vasco

14 - Luis Zubeldía - Fluminense

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15 - Franclim Carvalho - Botafogo

16 - Luís Castro - Grêmio

17 - Léo Condé - Remo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18 - Paulo Pezzolano - Internacional

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DEMISSÃO Futebol Internacional Pezzolano
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV