Interlagos tem filas, torcida por Hamilton e princípio de incêndio na sala de imprensa

Os fãs já se aglomeravam em longas filas para entrar no Autódromo de Interlagos na manhã deste domingo, horas antes da largada do GP de São Paulo de Fórmula 1. Apesar da instalação de um novo portão no circuito para este ano, as filas eram longas. Alguns fãs reclamaram da falta de informação para encontrar seus portões.

O grande volume de pessoas que devem acessar o circuito paulistano, algo em torno de 80 mil a 90 mil pessoas somente neste domingo, já era uma preocupação da organização para a corrida deste ano. Tanto que o GP instalou novo portão para facilitar o fluxo de entrada e saída de torcedores ao longo do fim de semana.

"Abrimos um portão novo para acessar o autódromo. No ano passado, realmente tivemos questões complexas em termos de fluxos. Apanhamos. O evento cresceu muito. O primeiro ano foi de pandemia, estávamos pequenos. No segundo ano, a gente muito crescimento. Neste ano pretende melhorar muito isso", disse o CEO do GP, Alan Adler, na semana passada.

Como de costume, os arredores do autódromo contam com dezenas de cambistas, tentando comprar e vender ingressos para o GP.

Os fãs de automobilismo que estão a caminho de Interlagos precisam se preocupar também com o sol. Depois da tempestade de sexta-feira, o sol deve dominar o domingo, apesar das temperaturas mais amenas. Inicialmente, a chance de chuva para a corrida era de 20%. As temperaturas não devem superar os 25 graus.

SUSTO NA SALA DE IMPRENSA

Por volta das 10h15, os jornalistas presentes na sala de imprensa do GP levaram um susto, com um princípio de incêndio. O fogo, em pequena proporção, num dos fios de eletricidade, foi rapidamente contido por integrantes do Corpo de Bombeiros que estão sempre presentes no local. De acordo com o bombeiro, um curto-circuito causou o incidente.

O ambiente, cheio de computadores e televisões, foi tomada pelo cheiro de queimado. Não houve maiores consequências. E os jornalistas puderam continuar o trabalho normalmente poucos minutos depois.

FAVORITOS

Um dos momentos de maior expectativa para os fãs em Interlagos nesta manhã foi a concorrida chegada de Lewis Hamilton. O inglês da Mercedes, desta vez, apareceu vestido sem as cores da bandeira brasileira. Aclamado pelos fãs, ele vestia camiseta regata vermelha, combinando com as cores dos óculos. Simpático, ele atendeu alguns fãs com autógrafos e fotografias.

Outro favorito da torcida é Max Verstappen. O tricampeão mundial é o mais forte candidato a vencer o GP desta ano, após se destacar na corrida sprint, com uma vitória tranquila no sábado. O holandês da Red Bull busca sua segunda vitória em São Paulo, após um modesto sexto lugar na prova de 2022.