Interino, William Batista defende elenco do Corinthians e elogia contratação de Seedorf

Técnico interino do Corinthians na goleada sofrida diante do Palmeiras neste domingo, William Batista disse acreditar que a equipe tem condições de sair da situação em que se encontra: à beira da zona de rebaixamento após oito derrotas seguidas.

"A partir do momento que ganhar o primeiro jogo vai dar uma oxigenada no elenco e o Corinthians vai voltar ao caminho das vitórias", afirmou o treinador da equipe sub-20 do clube, que elogiou o grupo. "São boas pessoas, querem o bem do clube, já venceram no clube. Claro que não tem acontecido agora como se espera."

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William Batista elogiou a contratação de Seedorf para substituir Fernando Diniz no comando da equipe. "Deve chegar nesta semana e vai ser importante para o Corinthians. É um treinador conhecido mundialmente, tem o tamanho necessário para o clube neste momento. Acredito que foi uma baita contratação. É líder, tem histórico internacional. Tudo que o Seedorf pode oferecer ao Corinthians é de acordo com o tamanho do clube", afirmou ele, que defendeu o Memphis Depay, que teve atuação apagada contra o Palmeiras.

"O que o Memphis tem se dedicado é de um jogador que quer o melhor do clube. Óbvio que quando os resultados não vêm, aquele que é o maior jogador do clube no momento é sempre o mais visado. Acaba que por isso todo mundo acaba olhando pro Memphis", afirmou ele sobre o camisa 10. "É um cara que se dedica e trabalha no dia a dia, sabe o tamanho do clube e o que ele precisa fazer para o clube."

Por fim, o interino disse que a torcida é uma peça importante na recuperação do Corinthians. "Assim como em outra hora o torcedor carregou o clube, nessas oito rodadas finais eles vão ser isso novamente. Vão ajudar o time e carregar os jogadores. Isso vai ajudar o Memphis e os outros jogadores a conseguir colocar o Corinthians numa condição boa."