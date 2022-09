Interino tem missão de achar substituto de Soteldo para escalar o Santos no Sul

(via Agência Estado)

Após estrear com derrota à frente do Santos no clássico com o Palmeiras e ter de administrar um ambiente tenso no clube por conta da irregularidade do time no Brasileiro, o técnico interino Orlando Ribeiro vai ter mais uma dificuldade pela frente para o próximo compromisso da equipe na competição: achar um substituto para Soteldo, que desfalca a equipe contra o Athletico, na próxima terça-feira, por estar com a seleção venezuelana.

Principal jogador do elenco, Soteldo tem, além da qualidade técnica, a versatilidade de poder atuar tanto no meio-campo como no ataque. Com a semana cheia para os treinamentos, o treinador vai analisar as possibilidades no elenco a fim de buscar uma reabilitação no Nacional.

A tendência é que a mudança aconteça no meio-campo. O ataque deve ser mantido com o Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Assim, Orlando Ribeiro deve esperar pela recuperação de Carlos Sánchez para contar com um jogdor experiente no setor de criação.

Mas no caso de um time mais conservador na marcação, Rodrigo Fernández, recuperado de lesão, entra para formar o trio com Camacho e Vinícius Zanocelo. Existe também a possibilidade de substituir Camacho por Fernández e escalar Sánchez mexendo mais na composição de meio-campo.

Com tempo para observar os jogadores, Ribeiro quer ainda ver as condições de Gabriel Carabajal, outro atleta que tem características ofensivas nos treinos da semana.