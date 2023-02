Inter vence Milan com gol de Lautaro Martinez e assume vice-liderança na Itália

(via Agência Estado)

Com um gol solitário do atacante Lautaro Martinez, a Inter bateu o Milan por 1 a 0 neste domingo, no clássico de Milão, e deu um passo importante para seguir à caça do líder Napoli na Itália. Com a vitória, o time do técnico Simone Inzaghi chegou aos 43 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. Isolado na dianteira, o Napoli segue tranquilo com 13 pontos de frente.

O gol que definiu o resultado do clássico foi marcado ainda no primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio, o atacante argentino acertou bela cabeçada e estufou a rede da equipe rubro-negra aos 34 minutos.

Nos acréscimos, a Inter ainda conseguiu fazer o segundo gol, mas o lance teve a checagem do VAR e o lance acabou invalidado por impedimento. Em busca do empate durante todo o segundo tempo, o Milan se complicou na classificação, segue com 38 pontos, e caiu para a sexta colocação.

O time do técnico Stefano Pioli agora está fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões e precisa esboçar uma reação nas próximas rodadas. Nos últimos cinco jogos, o Milan sofreu duas derrotas, teve ainda dois empates e venceu apenas um confronto.

Na próxima rodada do Italiano, o Milan volta a jogar diante de sua torcida e recebe o Torino na sexta-feira. A Inter entra em campo somente na segunda-feira, no complemento da rodada do final de semana e enfrenta a Sampdoria fora de casa.

Também pela rodada do final de semana do Italiano, o Torino venceu a Udinese por 1 a 0 neste domingo. O gol da vitória foi marcado no início do segundo tempo por Karamoh após cruzamento na área. O resultado leva o time de Turim aos 30 pontos na classificação. Com um a menos, a equipe de Udine aparece logo atrás na tabela.

Já a Fiorentina decepcionou a sua torcida com a derrota de 2 a 1 para o Bologna em jogo realizado também neste domingo. No confronto, o time visitante saiu na frente aos 14 minutos com Orsolini cobrando pênalti. O empate da equipe da casa veio cinco minutos depois com Saponara completando belo voleio. No início da etapa final, Posch a assegurou o triunfo do Bologna completando um escanteio de cabeça.

O tropeço em casa mantém a Fiorentina nos 24 pontos e na parte intermediária da tabela enquanto o Bologna chegou aos 29 pontos e ocupa agora o nono lugar na classificação do Campeonato Italiano