Inter vence Empoli por 1 a 0, mantém 100% de aproveitamento e lidera Campeonato Italiano

A Internazionale continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Na manhã deste domingo, o time de Milão visitou o Empoli no estádio Carlo Castellani e, apesar do domínio em maior parte do jogo, venceu o lanterna do torneio por apenas 1 a 0. Esta é a quinta vitória da Inter em cinco partidas, o que deixa o time com a liderança isolada da competição.

São 15 pontos para a Internazionale, três a mais que o vice-líder Milan. Na última rodada, as equipes se encontraram em clássico vencido por 5 a 1 pelo time de Simone Inzaghi. O Empoli vive o completo oposto neste início de competição. O time perdeu todos os cinco jogos que fez, continua sem pontuar na lanterna do campeonato e ainda não marcou gols.

O primeiro tempo teve muito volume do time visitante, mas terminou empatado por 0 a 0. Com 65% de posse de bola, a Internazionale teve todas as situações de ataque da primeira metade de jogo, mas não conseguiu converter. O time de Simone Inzaghi atacava pelos lados do campo. Em um dos lances de mais perigo, em jogada aérea, a defesa do Empoli salvou a bola em cima da linha.

O cenário seguiu o mesmo no segundo tempo, com a Inter atacando e o Empoli se defendendo. Dimarco chamou a responsabilidade e abriu o placar com um golaço aos 6 minutos. Primeiro, ele ganhou escanteio para a Inter em uma tentativa de fora da área, defendida pelo goleiro. Após cobrança, a defesa afastou e Dimarco pegou de primeira de fora da área, a bola foi cruzada no ângulo do gol do Empoli, sem chances de defesa.

Somente após sofrer o gol que o Empoli precisou se mandar ao ataque e pressionou a Inter de alguma forma. Ranocchia, em cobrança de falta, obrigou Sommer a fazer defesa crucial para evitar o empate. O Empoli até tentou pressionar nos acréscimos, mas sem sucesso.