Inter vence a Chapecoense, quebra jejum de dez jogos e respira na luta contra o rebaixamento
O Internacional finalmente volta a respirar no Campeonato Brasileiro. Depois de dez partidas consecutivas sem vencer, o Colorado superou a Chapecoense por 2 a 1, neste sábado (12), na Arena Condá, em Chapecó, pela 27ª rodada, e ganhou um impulso importante na batalha contra o rebaixamento.
Com o resultado, o time de Paulo Pezzolano chega aos 28 pontos e encosta nos primeiros adversários fora do Z-4. A vitória também encerra o longo período de seca do Inter, que ainda não havia triunfado pelo Brasileirão desde a retomada do campeonato após a Copa do Mundo. A Chapecoense fica na lanterna, com 17.
Em um primeiro tempo de poucas oportunidades, as equipes dividiram o controle da partida. O Internacional abriu o placar aos 25 minutos, quando Carbonero recebeu uma inversão, avançou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Livre na entrada da área, Bruno Henrique finalizou com força e não deu chances ao goleiro Anderson.
A Chapecoense apresentava dificuldades para atravessar a defesa colorada, mas conseguiu empatar aos 45 minutos. Marcinho levantou a bola com precisão e Garcez ganhou da marcação pelo alto para cabecear no contrapé de Matheus Cunha.
A equipe catarinense voltou melhor para a segunda etapa, porém entregou ao Inter a oportunidade que decidiu a partida. Aos 21 minutos, Anderson tentou sair jogando com Doma, que não conseguiu dominar. Carbonero recuperou a bola, driblou o defensor e finalizou por baixo do goleiro para recolocar o Colorado em vantagem.
Depois do segundo gol, o Internacional diminuiu os espaços, controlou o ritmo e impediu uma nova reação dos donos da casa. O clima esquentou nos minutos finais, mas a equipe gaúcha protegeu a vantagem até o apito final.
PRÓXIMOS JOGOS
O Internacional volta a campo no próximo sábado (19), às 21h, contra o São Paulo, no Morumbis. No mesmo dia, às 16h, a Chapecoense visita o Atlético-MG na Arena MRV.
FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE 1 X 2 INTERNACIONAL
CHAPECOENSE - Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton (Bruno Matias) e Bruno Pacheco (Fernando); Camilo (Borrero), Yago Felipe (Rubens) e Miguel Carvalho (Bolasie); Garcez, Marcinho e Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.
INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes (Juninho), Mercado, Maripán e Bernabei; Bruno Henrique (João Victor) e Paulinho (Ronaldo); Carbonero (Eliasson), Alan Patrick (Sanabria) e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS - Bruno Henrique, aos 24, e Garcez, aos 45 minutos do primeiro tempo. Carbonero aos 21 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Bolasie, Camilo, Eduardo Doma e Marcinho (Chapecoense); Bruno Gomes, Carbonero e João Victor (Internacional).
ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).
RENDA - R$ 1.395.250,00.
PÚBLICO - 17.152 torcedores.
LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).