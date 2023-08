Inter toma virada do River e precisará vencer no Beira Rio para ir às quartas da Libertadores

O Internacional perdeu para o River Plate, por 2 a 1, no Monumental de Nuñez, nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado só não foi pior para o time brasileiro por causa da grande atuação do goleiro Rochet, autor de pelo menos quatro boas defesas.

As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira que vem, no Beira-Rio, em Porto Alegre, quando o River jogará por um empate. O Inter vai precisa de uma vantagem de pelo menos dois gols para obter a classificação. Em caso de vitória simples da equipe gaúcha, a decisão será nos pênaltis.

Empurrado por mais de 60 mil torcedores, o River pressionou muito no começo do jogo. E tentou de todas as formas abrir o placar. No início forçou com bolas alçadas na área. Nacho e De La Cruz levaram perigo, antes dos dez minutos.

O Inter teve muita dificuldade para sair para o ataque e ficou pouco com a bola. O meio de campo argentino teve muita movimentação e trocou passes em velocidade. Aos 16 minutos, Beltrán foi lançado e bateu forte para bela defesa de Rochet.

Aos poucos o Inter foi conseguindo encontrar espaços para tocar a bola. Aos 25, Enner Valência tentou uma bicicleta e assustou o goleiro Armani. A iniciativa do time gaúcho tornou o jogo mais aberto e boas jogadas foram criadas de lado a lado.

Aos 36, o River acertou uma bela jogada, que começou com Casco pela direita. Beltrán recebeu pelo meio e tocou de primeira para a finalização torta de De la Cruz.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gols, Enner Valência, de cabeça, abriu o placar, após cobrança de falta de Alan Patrick, aos 46 minutos. Foi o primeiro gol do equatoriano com a camisa colorada.

Como era esperado, o River voltou com tudo no segundo tempo. Em menos de dez minutos, Rochet fez duas belas defesas, após finalizações perigosas de Barco e De la Cruz. Aos 12, o show do goleiro uruguaio continuou em nova intervenção de Barco.

Mas aos 19 minutos não teve jeito. Em um contra-ataque, De la Cruz lançou Solari, que acabara de entrar em campo. O atacante carregou a bola em alta velocidade e disparou forte, sem defesa para Rochet. Com o empate, a pressão argentina aumentou ainda mais.

Barco parou de novo nas mãos de Rochet, enquanto Aliendro quase marcou em uma linda finalização. O gol da virada veio aos 33, mais uma vez com Solari. Ele foi lançado por Beltrán no meio da zaga do Inter e não desperdiçou: 2 a 1.

Daí até o final, o River esteve mais perto do terceiro gol do que o Inter do empate. A derrota por apenas um gol acabou sendo razoável diante da supremacia argentina em campo.

FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE 2 X 1 INTERNACIONAL

RIVER PLATE - Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez (Solari), Aliendro, De la Cruz (Santiago Simón), Nacho Fernández (Palavecino) e Barco; Lucas Beltrán (Matías Suárez). Técnico: Martín Demichelis.

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Renê; Johnny; Carlos de Pena, Aránguiz (Rômulo) e Wanderson (Gustavo Campanharo); Alan Patrick (Pedro Henrique) e Enner Valência (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Enner Valência, aos 46 minutos do primeiro tempo. Solari, aos 19 e 33 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Bustos, Nacho Fernández, González Pírez, Mercado, Aránguiz, Johnny e Pedro Henrique.

ÁRBITRO - Jesus Valenzuela (VEN).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG).