Inter supera atuação apática, bate Torino e se aproxima da liderança do Italiano

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apesar de ter mais uma atuação apática no Campeonato Italiano, a Inter de Milão voltou a vencer ao derrotar o Torino por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela sexta rodada. O gol salvador da equipe do técnico Inzaghi foi marcado por Brozovic no apagar das luzes.

continua após publicidade .

A vitória, além de aliviar a pressão em cima da equipe de Milão, a coloca na briga pelas primeiras colocações, chegando agora aos 12 pontos, dois atrás da liderança. O Torino, por sua vez, caiu para a sétima posição, com dez.

O primeiro tempo da Inter foi bastante sonolento. A equipe de Milão fez mais uma partida irreconhecível e praticamente não criou nada nos 45 minutos iniciais, cometendo erros bobos de passe em curta distância, também pouco criou, o que fez jus ao 0 a 0 no placar. Coube ao sistema defensivo um certo destaque, já que também não sofreu muito incômodo.

continua após publicidade .

A principal chance, no entanto, foi do Torino, aos 20 minutos. Nikola Vlasic recebeu dentro da área, ajeitou o corpo e soltou o pé. Samir Handanovic fez uma defesa espetacular para impedir que a equipe visitante saísse na frente do placar. O goleiro foi, inclusive, o ponto alto e voltou a brilhar logo no início da etapa complementar ao segurar uma cabeçada de Sanabria.

Coube ao VAR dar mais emoção ao jogo. Aos cinco minutos, Sanabria deixou o braço em uma dividida com Calhanoglu e acabou expulso. Mas, após ser chamado pelo árbitro de vídeo, o juiz voltou atrás e deu apenas o amarelo para o jogador do Torino, um alívio para o time visitante que continuou tendo as melhores oportunidades.

Apesar de estar pressionado com o início ruim da Inter, Inzaghi só foi mexer no time após os 23 minutos da etapa final. Depois das modificações, a equipe rendeu um pouco mais e chegou a ter grande chance na cabeçada de Lautaro Martinez. A bola tirou tinta da trave.

continua após publicidade .

Durante todo o jogo foi o Torino que ficou mais perto de vencer e só não conseguiu pelas defesas de Handanovic. A última, aos 38, em um chute de Sanabria. O castigo veio aos 43. Barella deu lindo passe para Brozovic definir a vitória da Inter.

O Napoli (14 pontos) também sofreu para sair com os três pontos na abertura da rodada. Nesta manhã, venceu o Spezia (cinco) por 1 a 0, com direito a gol de Raspadori, aos 44 minutos do segundo tempo.