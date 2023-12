Inter perde pênalti, leva virada do Bologna na prorrogação e se despede da Copa da Itália

A Inter de Milão é mais uma potência eliminada da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, mesmo jogando no Giuseppe Meazza, desperdiçou muitos gols, falhou até em pênalti com Lautaro Martínez, e acabou levando a virada na prorrogação do Bologna, por 2 a 1, dando adeus ao sonho de avançar às quartas de final - o Napoli havia se despedido na terça-feira.

continua após publicidade

Mesmo com uma escalação alternativa, com muitos nomes de peso na reserva, como Çalhanoglu, Pavard, Sommer, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Barella, a Inter dominou toda a partida e poderia ter melhor sorte ainda no tempo normal se aproveitasse as tantas chances criadas e desperdiçadas.

Mas superar Ravaglia, que ganhou chance diante da Roma no fim de semana, foi bem e acabou mantido pelo técnico Thiago Motta, estava difícil com o goleiro voando para defender bola que ia no ângulo ou sempre sair bem para cortar os cruzamentos. Aos 20 da etapa final, Lautaro Martínez teve a chance de ouro em cobrança de pênalti. Bateu mal e o goleiro defendeu.

continua após publicidade

O argentino fez cara de poucos amigos reconhecendo a cobrança ruim, enquanto o goleiro que ganhou oportunidade na vaga de Skorupski fazia festa. Mesmo pressionando até o apito final dos 90 minutos, a Inter não conseguiu comprovar sua força em casa.

O grito de gol, porém, saiu logo no primeiro minuto da prorrogação. Dimarco, lançado na segunda etapa, cruzou para o lateral-esquerdo Carlos Augusto, que cabeceou e conseguiu superar Ravaglia. O goleiro ficou socando a trave lamentando não ter realizado nova defesa.

Mas um reserva lançado por Thiago Motta mudaria a história na prorrogação. O holandês Zirkzee entrou aos 40 do segundo tempo e foi um dos heróis da visitante, ao dar duas assistências para virada gigante no fim do tempo extra.

Ligado, Zirkzee tocou de calcanhar um cruzamento que ia para fora e deu para Beukema empatar aos 7 do segundo tempo da prorrogação, surpreendendo a torcida e o time da Inter. Não bastasse ajudar no empate, o holandês lançou Ndoye, que saiu na cara do goleiro e definiu o triunfo por 2 a 1 com cavadinha.