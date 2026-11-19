Inter perde para o Vasco e deixa Corinthians fora da zona de rebaixamento
O Internacional perdeu uma oportunidade importante na luta contra o rebaixamento. Nesta quinta-feira, o Colorado foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a chance de ultrapassar o Corinthians na classificação.
Com o resultado, a equipe gaúcha permanece com 38 pontos e não consegue alcançar o Timão, que chegou aos 40 após golear o Botafogo por 4 a 0, na quarta-feira. Dessa forma, o clube paulista segue fora da zona de rebaixamento, enquanto o Inter continua pressionado na reta final da competição.
O Internacional encontrou dificuldades para controlar o jogo em São Januário. O Vasco teve mais posse de bola no início, mas demorou a encontrar espaços na defesa colorada. A equipe carioca apostava principalmente nos cruzamentos, sem conseguir transformar o volume ofensivo em chances claras.
O Colorado, por sua vez, tentava aproveitar os erros do adversário. Aos 18, Alerrandro roubou a bola de Saldivia na intermediária e avançou em direção ao ataque. Aguirre recebeu, mas preferiu finalizar em vez de tocar para o centroavante. A bola saiu pela linha de fundo após desvio.
O Vasco respondeu pouco depois. Andrés Gómez encontrou Bruno Duarte livre na área. O atacante chegou a driblar o goleiro Kauan Jesus, mas Villagra apareceu na cobertura e evitou o gol.
Aos 25, porém, o time cruzmaltino conseguiu abrir o placar. Puma Rodríguez fez um belo lançamento para Colidio, que ajeitou de cabeça para Thiago Mendes. O capitão chegou batendo colocado e acertou o canto esquerdo, sem chances para Kauan Jesus: 1 a 0.
O Internacional voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e conseguiu empatar logo aos cinco minutos. Alan Patrick cobrou escanteio, Bruno Gomes ajeitou e Juninho apareceu para completar de cabeça, deixando tudo igual em São Januário.
O gol deu novo ânimo ao Colorado, que passou a buscar mais o ataque. No entanto, a reação durou pouco. Aos 17 minutos, Andrés Gómez fez grande jogada individual, deixou Aguirre para trás e cruzou rasteiro. Colidio apareceu para finalizar no canto direito de Kauan Jesus e recolocar o Vasco em vantagem.
Em desvantagem novamente, o Inter precisou se lançar ao ataque. Aos 33 minutos, Carbonero cruzou para Alan Patrick, que finalizou em direção ao gol. Sanabria, porém, apareceu no caminho e conseguiu interceptar a bola, evitando o empate colorado.
Na reta final, o Internacional aumentou a pressão e tentou encontrar espaços para buscar pelo menos um ponto. A equipe, entretanto, não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol e deixou São Januário derrotada.
Após a vitória em São Januário, o Vasco volta a campo no domingo (22), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa. Na sequência, o Cruz-Maltino visita o Atlético-MG, no dia 29 de novembro, e encerra sua participação no Brasileirão contra o Vitória, em 2 de dezembro, em São Januário.
Já o Internacional terá pela frente o Vitória, na segunda-feira (23), às 19h30, no Beira-Rio. Depois, recebe o Red Bull Bragantino no dia 29 de novembro, às 18h30. Na última rodada, o Colorado visita o Cruzeiro, no dia 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão.
FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 1 INTERNACIONAL
VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes (Ramon Rique) e Lescano (Jair); Andrés Gómez, Bruno Duarte (Brenner) e Colidio (Marino Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.
INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Mercado, Juninho (Paulinho) e Victor Gabriel (Carbonero); Bruno Gomes (Allex), Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick e Aguirre; Vitinho e Alerrandro (Sanabria). Técnico: Eduardo Baptista.
GOLS - Thiago Mendes, aos 25 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos cinco, e Colidio, aos 17 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Bruno Duarte e Marino Hinestroza (Vasco); Alan Patrick, Mercado, Villagra e Vitinho (Internacional).
ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).