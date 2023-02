Inter perde para Bologna e Napoli abre 18 pontos na liderança do Italiano

(via Agência Estado)

A Internazionale entrou em campo na manhã deste domingo com o objetivo de impedir que o Napoli disparasse ainda mais no topo da tabela do Campeonato Italiano. Jogando no estádio Renato DallAra, contra o Bologna, o time de Milão acabou derrotado por 1 a 0 no confronto da 24ª rodada.

A derrota é a primeira da Inter nos últimos sete jogos, mas faz um grande estrago nas pretensões de título do clube de Simone Inzaghi. Vice-líder, com 47 pontos, a Inter fica a 18 pontos do líder Napoli, que já parece ter uma mão na taça. A Inter ainda pode ser alcançada por Roma e Milan, que possuem 44 pontos e um jogo a menos para fazer nesta rodada.

Comandado por Thiago Motta, o Bologna segue fazendo boa campanha e briga por uma vaga em competição europeia na próxima temporada. O clube chega aos 35 pontos e fica na sétima colocação, com três pontos a mais que a Juventus, que tem um jogo a menos.

Diante de sua torcida, o Bologna dominou a Inter no primeiro tempo e chegou a ter um gol anulado por impedimento após Musa Barrow marcar. No segundo tempo, a Inter até melhorou na partida, mas levou o gol da derrota aos 31 minutos. Schouten lançou Ricardo Orsolini, que dominou e encheu o pé de frente para o goleiro, decretando a vitória.

O próximo compromisso do Bologna pelo Campeonato Italiano será contra o Torino fora de casa. Já a Inter tentará a recuperação contra o Lecce.