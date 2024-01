Inter pede liberação de Robert Renan e Khellven é inscrito de última hora no Pré-Olímpico

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O técnico Ramon Menezes precisou fazer uma alteração de última hora na relação dos 23 inscritos para defender a seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico na Venezuela, que vale duas vagas para os Jogos de Paris-2024. O Internacional pediu a liberação do zagueiro Robert Renan e o lateral-esquerdo Khellven, ex-Atlhetico-PR, foi convocado. Foi a quarta troca na lista original.

continua após publicidade

Robert Renan era um dos pilares defensivos de Ramon Menezes desde a disputa do Campeonato Sul-Americano, mas como terá pouco tempo em seu empréstimo do Zenit ao Inter, o clube gaúcho optou por pedir sua liberação já que a competição não ocorre em Data Fifa e para que ocorra uma rápida adaptação ao novo clube. O meia Maurício, também jogador colorado, estará na Venezuela, justamente substituindo um jogador não liberado: o volante Danilo, do Nottingham Forest.

"Assinei agora a inscrição da seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico na Venezuela. Espero que a nossa equipe consiga bons resultados e possa trazer a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao participar de uma reunião com executivos da entidade.

continua após publicidade

Ramon já havia cortado o goleiro Andrew, não liberado pelo Gil Vicente, e chamado Kaique, do Palmeiras, além de ter convocado Kaiki Bruno para a vaga de Luan Cândido, do Red Bull Bragantino, e Maurício para substituir Danilo.

A preparação para o Pré-Olímpico da Venezuela começa na próxima segunda-feira, quando os convocados se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, para os primeiros treinos. O torneio será disputado de 20 de janeiro a 11 de fevereiro.

Confira os 23 jogadores que estarão no Pré-Olímpico:

continua após publicidade

Goleiros - Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais - Vinícius Tobias - (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Patryck (São Paulo) e Khellven (CSKA)

Zagueiros - Kaiky Fernandes (Almeria), Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu) e Michel (Palmeiras)

continua após publicidade

Meio-campistas - Andrey Santos (Nottingham Forest), Marlon Gomes (Vasco), Aleksander (Fluminense), Ronald (Grêmio), Gabriel Pirani (DC United) e Maurício (Internacional)

Atacantes - Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians), Endrick (Palmeiras) e John Kennedy (Fluminense)