Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Inter oficializa meia-atacante que já defendeu Suécia: 'Qualidade, personalidade e experiência'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, mas confiante em ir longe na Copa do Brasil, na qual encara o arquirrival Grêmio, o Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do experiente meia-atacante Eliasson, de 30 anos, com passagens pela seleção de base e profissional da Suécia, mas que só atuou em clubes menores na Europa.

"O Sport Club Internacional comunica a contratação do meia-atacante Niclas Eliasson. O atleta chega por empréstimo junto ao Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos (AEK), da Grécia, até junho de 2027", informou o clube, empolgado com a chegada do jogador de 30 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Inter usou suas redes sociais para postar um vídeo com lances do reforço, que gosta do drible e também anota gols. "Qualidade na perna canhota, personalidade no mano a mano e experiência em ligas da Suécia, Inglaterra, França e Grécia", destacou.

Eliasson chega ao Beira-Rio para sua primeira experiência longe da Europa após construir sua trajetória em clubes de menor expressão no continente. Ele foi revelado pelo Falkenbergs, da Suécia, passou por AIK e IFK Norrköping antes de atuar pelo Bristol City, da Inglaterra, e pelo Nîmes, da França. Desde 2022, defendia o AEK, onde conquistou o Campeonato Grego e a Copa da Grécia na temporada 2022/23.

"O jogador também acumula experiência em competições europeias. Antes de chegar à seleção principal da Suécia, representou o país nas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-21. Pela equipe principal, estreou em 2024", completou o Inter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No clube gaúcho, Eliasson terá como principal concorrência pelas beiradas o colombiano Carbonero. Já como centroavante, o camisa 9 Alerrandro é quem vem jogando mais. O clube ainda conta com Vitinho e o jovem Kayky.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Eliasson Futebol Internacional
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV