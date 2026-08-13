Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Inter oferece trator de mais de R$ 80 mil como garantia em processo movido por empresário

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Internacional ofereceu um trator como garantia em processo movido pelo empresário Tiago Silva dos Santos, referente a cobrança de uma comissão na negociação que envolveu o zagueiro Zé Gabriel.

De acordo com a ESPN, o modelo da empresa norte-americana "John Deere" é avaliado em cerca de R$ 80,4 mil e foi apresentado para a Justiça do Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar que a equipe sofra qualquer penhora ou bloqueio das contas bancárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A comissão era de R$ 125 mil, com o pagamento divido em 10 parcelas de R$ 12,5 mil, acionada depois do jogador de 27 anos alcançar algumas metas previstas em contrato.

Segundo a reportagem, o Inter só efetuou as transferências das quatro primeiras parcelas. Desta forma, no ano passado, Tiago renegociou a dívida para R$ 85 mil a serem pagos em três parcelas mensais de R$ 28.333,33.

O empresário acionou a Justiça após o Internacional não realizar o pagamento da última parcela do acordo. O juiz Walter José Girotto, da 17ª Vara Cível de Porto Alegre, determinou que o clube deveria quitar a dívida remanescente em três dias, que se defendeu e afirmou que a emissão da nota fiscal da terceira parcela não foi feita pela empresa de Tiago Silva dos Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na última terça-feira, 11, o credor recusou a proposta envolvendo o trator e, segundo a ESPN, garantiu que mandou a nota fiscal cobrada pelos gaúchos em um e-mail indicado pela própria instituição.

Zé Gabriel subiu das categorias de base do Inter e atuou no time de 2018 a 2021. Ao todo, ele fez 60 partidas na equipe principal e foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Em janeiro, o Internacional ofereceu uma máquina de iluminação de grama como garantia na dívida cobrada pelo empresário Pablo Leclerc Fluxa, que trabalha com o atacante chileno Carlos Palacios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Internacional processo trator
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV