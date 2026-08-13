Inter oferece trator de mais de R$ 80 mil como garantia em processo movido por empresário

O Internacional ofereceu um trator como garantia em processo movido pelo empresário Tiago Silva dos Santos, referente a cobrança de uma comissão na negociação que envolveu o zagueiro Zé Gabriel.

De acordo com a ESPN, o modelo da empresa norte-americana "John Deere" é avaliado em cerca de R$ 80,4 mil e foi apresentado para a Justiça do Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar que a equipe sofra qualquer penhora ou bloqueio das contas bancárias.

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A comissão era de R$ 125 mil, com o pagamento divido em 10 parcelas de R$ 12,5 mil, acionada depois do jogador de 27 anos alcançar algumas metas previstas em contrato.

Segundo a reportagem, o Inter só efetuou as transferências das quatro primeiras parcelas. Desta forma, no ano passado, Tiago renegociou a dívida para R$ 85 mil a serem pagos em três parcelas mensais de R$ 28.333,33.

O empresário acionou a Justiça após o Internacional não realizar o pagamento da última parcela do acordo. O juiz Walter José Girotto, da 17ª Vara Cível de Porto Alegre, determinou que o clube deveria quitar a dívida remanescente em três dias, que se defendeu e afirmou que a emissão da nota fiscal da terceira parcela não foi feita pela empresa de Tiago Silva dos Santos.

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Na última terça-feira, 11, o credor recusou a proposta envolvendo o trator e, segundo a ESPN, garantiu que mandou a nota fiscal cobrada pelos gaúchos em um e-mail indicado pela própria instituição.

Zé Gabriel subiu das categorias de base do Inter e atuou no time de 2018 a 2021. Ao todo, ele fez 60 partidas na equipe principal e foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Em janeiro, o Internacional ofereceu uma máquina de iluminação de grama como garantia na dívida cobrada pelo empresário Pablo Leclerc Fluxa, que trabalha com o atacante chileno Carlos Palacios.