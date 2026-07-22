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Inter Miami anuncia Casemiro para jogar ao lado de Messi e Suárez

Volante brasileiro assina contrato até 2027 após deixar o Manchester United e chega sem custos ao clube da MLS

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 14:32:53 Editado em 22.07.2026, 14:33:17
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Inter Miami anuncia Casemiro para jogar ao lado de Messi e Suárez
Autor Volante brasileiro chega ao clube da MLS - Foto: Divulgação

O Inter Miami anunciou nesta quarta-feira a contratação de Casemiro. Aos 34 anos, o volante brasileiro chega ao clube da MLS após encerrar sua passagem pelo Manchester United e terá a oportunidade de dividir o elenco com Lionel Messi e Luis Suárez.

Casemiro assinou contrato até o fim da temporada de 2027 da MLS, com opção de renovação até junho de 2029. O jogador chega sem custos de transferência, após ficar livre no mercado ao término de seu vínculo com o clube inglês.

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"O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim", afirmou o brasileiro.

A contratação encerra uma negociação que se estendeu por mais de três meses. Além do Inter Miami, Casemiro recebeu sondagens de clubes como Juventus, Inter de Milão e equipes da Arábia Saudita, mas optou pelo projeto da equipe norte-americana.

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O volante deixou o Manchester United depois de três temporadas. Contratado em 2022, após uma trajetória vitoriosa pelo Real Madrid, Casemiro conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra durante sua passagem pelo futebol inglês.

Pentacampeão da Champions League pelo Real Madrid, o brasileiro também acumula títulos do Campeonato Espanhol, do Mundial de Clubes e da Copa América, este com a seleção. A estreia pelo Inter Miami ainda depende da emissão do visto de trabalho para os Estados Unidos.

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