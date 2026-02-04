Inter mantém a boa fase, supera o Torino e avança à semifinal da Copa da Itália
Líder com folga de cinco pontos no Campeonato Italiano, a Inter de Milão também curte a boa fase na Copa da Itália. Nesta quarta-feira, pelas quartas de final, recebeu o Torino em Monza - o San Siro está se preparando para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno - e garantiu vaga entre os quatro melhores com triunfo por 2 a 1.
Sob apoio da torcida mesmo em estádio diferente, mas com o goleador Lautaro Martínez somente na reserva, descansando - as equipes optaram por escalações bem mexidas -, a Inter precisou de 35 minutos para colocar frente no marcador. Bonny recebeu o cruzamento de Kamaté e fez 1 a 0 de cabeça.
Logo aos dois minutos da etapa final, Diouf mostrou esperteza e surgiu livre para concluir o cruzamento de Thuram e ampliar. A vaga parecia encaminhada, mas o Torino resolveu reagir e descontou aos 12, com Kulenovic, também pelo alto. O centroavante apareceu bem entre os defensores, subiu alto e cabeceou sem chances para Martínez.
O Torino cresceu com o gol e pressionou bastante a experiente Inter, que se viu sob risco em diversos momentos. O placar, contudo, não foi mais alterado e agora a equipe de Milão aguarda pelo vencedor de Napoli x Como, que jogam no Estádio Diego Armando Maradona, terça-feira.
Do outro lado da chave da Copa da Itália, o primeiro semifinalista será definido nesta quinta-feira. A Juventus será visitante diante da Atalanta. O rival só será conhecido no dia 11, quando o atual campeão Bologna encara a Lazio.