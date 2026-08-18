Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
BRASILEIRÃO

Inter deixa vitória escapar e empata com o Remo no Beira-Rio

Time gaúcho saiu na frente logo aos dois minutos, mas sofreu o empate no último lance da partida

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Inter deixa vitória escapar e empata com o Remo no Beira-Rio
Autor Jogou terminou em 1 a 1 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional tinha tudo para quebrar seu jejum sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de seis jogos, o time gaúcho vencia com gol logo no início de Carbonero, até que no último lance, Vitor Bueno decretou o empate por 1 a 1, no Beira-Rio, no encerramento da 23ª rodada, nesta segunda-feira, frustrando a festa dos gaúchos.

📰 LEIA MAIS: Cori recomenda renovação de Memphis e Corinthians deve fechar acordo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A última vitória do Inter no Brasileirão aconteceu no mês de maio, quando derrotou o Vasco, por 4 a 1. De lá pra cá são quatro derrotas e agora três empates. Mesmo com o gosto de derrota, o time deixou a zona de rebaixamento, sendo o primeiro fora dela, em 16º lugar, com 24 pontos. Já o Remo comemora o ponto como fosse uma vitória, deixando a vice-lanterna, subindo para o 18º lugar, com 23 pontos, e embolando de vez a luta pela permanência.

A dupla retorna a campo no sábado (22). O Internacional segue em casa, no Beira-Rio, e recebe o Atlético-MG, às 18h30. Já o Remo é quem abre a 24ª rodada, às 16h, quando visita o Fluminense, no Maracanã.

O Internacional começou a todo vapor e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Matheus Bahia cruzou da esquerda à meia altura e Carbonero pegou de primeira para marcar. O Remo não conseguiu ficar com a bola e tampouco fechar os espaços. Vulnerável em campo, viu o time gaúcho tomar conta da partida e Carbonero perdeu um gol cara a cara com Marcelo Rangel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atacante teve outra oportunidade da entrada da área e tirou tinta da trave, assim como Bruno Henrique, também arriscando de longe. O time paraense só foi responder à altura depois dos 30 minutos, com José Welison obrigando Matheus Cunha a espalmar. A reta final foi morna, com o Inter já se poupando para a segunda etapa e desacelerando as jogadas.

O Internacional voltou desligado do intervalo e assistiu o Remo começar a criar volume e se aproximar do empate. Com boa presença ofensiva, o time paraense chegava com facilidade na área, mas para a sorte gaúcha, abusou dos erros e da falta de pontaria na hora das finalizações. Enquanto isso, os donos da casa não tinham criatividade para explorar os contra-ataques.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Inter só foi levantar o torcedor quando Carbonero aproveitou o erro de Tchamba, porém novamente perdeu o gol cara a cara com Rangel. Com o passar do tempo, a qualidade da partida foi caindo drasticamente, agora com ambos os times exagerando dos erros e de ligações diretas das defesas. Na reta final, o Remo tentou a última cartada e foi premiado no último lance em linda cobrança de falta de Vitor Bueno, aos 49, para decretar o empate.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 1 REMO

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Vilara, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick (Calebe); Vitinho (Allex), Carbonero (Alerrandro) e Bernabei (Felix Torres). Técnico: Paulo Pezzolano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Galeano), Zé Ivaldo, Tchamba e Marlon (David Braga); José Welison (Alef Manga), Picco (Vitor Bueno) e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Jajá (Patrick). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Carbonero, aos dois minutos do primeiro tempo; Vitor Bueno, aos 49 do segundo.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Marlon, Vitor Bueno, Zé Ricardo e Jajá.

RENDA - R$ 890.189,50.

PÚBLICO - 29.614 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
beira rio Campeonato Brasileiro EMPATE futebol brasileiro Internacional remo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV