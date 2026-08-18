Inter deixa vitória escapar e empata com o Remo no Beira-Rio
Time gaúcho saiu na frente logo aos dois minutos, mas sofreu o empate no último lance da partida
O Internacional tinha tudo para quebrar seu jejum sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de seis jogos, o time gaúcho vencia com gol logo no início de Carbonero, até que no último lance, Vitor Bueno decretou o empate por 1 a 1, no Beira-Rio, no encerramento da 23ª rodada, nesta segunda-feira, frustrando a festa dos gaúchos.
📰 LEIA MAIS: Cori recomenda renovação de Memphis e Corinthians deve fechar acordo
A última vitória do Inter no Brasileirão aconteceu no mês de maio, quando derrotou o Vasco, por 4 a 1. De lá pra cá são quatro derrotas e agora três empates. Mesmo com o gosto de derrota, o time deixou a zona de rebaixamento, sendo o primeiro fora dela, em 16º lugar, com 24 pontos. Já o Remo comemora o ponto como fosse uma vitória, deixando a vice-lanterna, subindo para o 18º lugar, com 23 pontos, e embolando de vez a luta pela permanência.
A dupla retorna a campo no sábado (22). O Internacional segue em casa, no Beira-Rio, e recebe o Atlético-MG, às 18h30. Já o Remo é quem abre a 24ª rodada, às 16h, quando visita o Fluminense, no Maracanã.
O Internacional começou a todo vapor e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Matheus Bahia cruzou da esquerda à meia altura e Carbonero pegou de primeira para marcar. O Remo não conseguiu ficar com a bola e tampouco fechar os espaços. Vulnerável em campo, viu o time gaúcho tomar conta da partida e Carbonero perdeu um gol cara a cara com Marcelo Rangel.
O atacante teve outra oportunidade da entrada da área e tirou tinta da trave, assim como Bruno Henrique, também arriscando de longe. O time paraense só foi responder à altura depois dos 30 minutos, com José Welison obrigando Matheus Cunha a espalmar. A reta final foi morna, com o Inter já se poupando para a segunda etapa e desacelerando as jogadas.
O Internacional voltou desligado do intervalo e assistiu o Remo começar a criar volume e se aproximar do empate. Com boa presença ofensiva, o time paraense chegava com facilidade na área, mas para a sorte gaúcha, abusou dos erros e da falta de pontaria na hora das finalizações. Enquanto isso, os donos da casa não tinham criatividade para explorar os contra-ataques.
⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes
O Inter só foi levantar o torcedor quando Carbonero aproveitou o erro de Tchamba, porém novamente perdeu o gol cara a cara com Rangel. Com o passar do tempo, a qualidade da partida foi caindo drasticamente, agora com ambos os times exagerando dos erros e de ligações diretas das defesas. Na reta final, o Remo tentou a última cartada e foi premiado no último lance em linda cobrança de falta de Vitor Bueno, aos 49, para decretar o empate.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 1 X 1 REMO
INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Vilara, Bruno Henrique (Paulinho) e Alan Patrick (Calebe); Vitinho (Allex), Carbonero (Alerrandro) e Bernabei (Felix Torres). Técnico: Paulo Pezzolano.
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Galeano), Zé Ivaldo, Tchamba e Marlon (David Braga); José Welison (Alef Manga), Picco (Vitor Bueno) e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Jajá (Patrick). Técnico: Léo Condé.
GOLS - Carbonero, aos dois minutos do primeiro tempo; Vitor Bueno, aos 49 do segundo.
ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).
CARTÕES AMARELOS - Marlon, Vitor Bueno, Zé Ricardo e Jajá.
RENDA - R$ 890.189,50.
PÚBLICO - 29.614 torcedores.
LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).