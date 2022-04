Inter de Milão vence Roma, assume liderança e coloca pressão no Milan

Da Redação

A Inter de Milão venceu Roma por 3 a 1 neste sábado, no San Siro, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, situação que coloca pressão sobre o rival Milan. A vitória em jogo válido pela 34ª rodada da liga nacional foi conquistada graças a gols marcados por Dumfries, Brozovic e Lautaro Martínez. O único gol romanista foi anotado por Mkhitaryan.

Agora com 72 pontos, a Internazionale lidera o campeonato com um ponto a mais que o Milan, com 71. Os milanistas ainda vão a campo pela rodada, no domingo, quando enfrentam a Lazio e podem reassumir a primeira colocação, mas a Inter tem um jogo atrasado da 20ª rodada para disputar na quarta-feira, contra o Bologna. Depois da reposição, cada um fica com quatro jogos para decidir o título.

Neste sábado, o time de Simone Inzaghi foi superior desde o início diante dos romanistas comandados por José Mourinho. Apesar disso, o placar só foi inaugurado aos 30 minutos do segundo tempo, quando Dumfries partiu em velocidade para receber lançamento e venceu o duelo com o goleiro Rui Patrício.

O segundo gol saiu pouco antes do intervalo, aos 40 minutos, em uma bola colocada no ângulo por Brozovic. A vitória foi praticamente confirmada por Lautaro Martínez, que fez de cabeça aos sete minutos do segundo tempo, diante de uma abatida Roma. Mkhitaryan chegou a diminuir, tarde demais, aos 41.

Mais cedo, outras duas partidas movimentaram o Campeonato Italiano. Em Veneza, a oitava colocada Atalanta, dona de 54 pontos, venceu a lanterna Venezia por 3 a 1. Já em Turim, o Torino, 11º colocado, bateu o Spezia, ocupante do 15º lugar, por 2 a 1.