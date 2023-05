Inter de Milão tem 'ajuda' de brasileiro e vence antes de jogo decisivo na Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

A três dias do decisivo confronto com o Milan, pela semifinal da Liga dos Campeões, a Inter de Milão fez a lição de casa no Campeonato Italiano com uma "ajuda" do zagueiro brasileiro Ruan. O ex-jogador do Grêmio, atualmente no Sassuolo, foi decisivo para a vitória de Inter sobre a sua equipe, por 4 a 2, neste sábado, no Giuseppe Meazza.

O zagueiro marcou um gol contra e desviou finalização que culminou em outro gol da Inter. Mas não foi o único brasileiro a balançar as redes no duelo. Matheus Henrique, outro jogador com passagem pelo Grêmio, anotou um dos gols do Sassuolo, que ainda contou com uma assistência do brasileiro Rogério.

O triunfo levou a Inter aos mesmos 66 pontos da vice-líder Juventus, que ainda jogará na rodada. O time de Milão figura em terceiro, enquanto o Napoli já confirmou a conquista do título. Por isso, o foco total da Inter está na Liga dos Campeões. Enfrentando o rival Milan, fará a partida da volta na terça, após vencer a ida por 2 a 0, pela semifinal.

Inter e Sassuolo fizeram um jogo movimentado desde o início. Nos primeiros 14 minutos, a bola balançou as redes por duas vezes. Mas em ambos os lances o árbitro anulou por impedimento, sendo o primeiro, do Sassuolo, com ajuda do VAR.

O duelo parecia favorável ao time visitante quando a Inter começou a se impor em campo a partir da força física e da categoria de Lukaku. Aos 40, o atacante belga recebeu de costas para a marcação, girou rápido e acertou forte chute, de fora da área, sem chances para o goleiro Consigli.

No segundo tempo, a situação se tornou ainda mais tranquila para a Inter quando um cruzamento despretensioso na área foi interceptado por Ruan. O zagueiro brasileiro pegou muito mal na bola e acabou mandando contra as próprias redes, aos 9 minutos.

O caminho ficou mais aberto para a vitória aos 12, quando Lautaro Martínez bateu rasteiro da entrada da área. A bola desviou novamente em Ruan, subiu e encobriu o goleiro Consigli: 3 a 0.

Tudo parecia tranquilo para mais um triunfo da Inter. Até que o Sassuolo começou a jogar mais solto e passou a levar perigo. Aos 17, Matheus Henrique cabeceou para as redes e diminuiu a vantagem dos anfitriões. O susto veio com mais força aos 31, quando Frattesi aproveitou passe de Rogério, ex-Internacional.

O torcedor da Inter passou aperto nos minutos finais até que Lukaku resolveu decidir o jogo. O aniversariante do dia comemorou seus 30 anos e o segundo gol na partida após disparar pela esquerda, entrar na área e bater na saída do goleiro, selando o placar aos 43 minutos do segundo tempo.