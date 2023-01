Inter de Milão sofre, vence Cremonese e dorme na vice-liderança do Italiano

(via Agência Estado)

A Internazionale sofreu, mas conseguiu vencer o lanterna Cremonese por 2 a 1 neste sábado, no estádio Giovanni Zini, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. De quebra, assumiu provisoriamente a vice-liderança. Os dois gols foram marcados por Lautaro Martínez.

Com o resultado, a Inter se recupera da derrota para o Empoli e sobe para o segundo lugar, com 40 pontos, dez a menos que o Napoli. O Cremonese, que ainda não venceu no torneio, tem apenas oito, na lanterna.

As oscilações da Inter parecem longe de acabar nesta temporada. O time entrou desatento na partida e viu o modesto Cremonese abrir o placar com apenas 11 minutos do primeiro tempo. Soualiho Meite ajeitou a bola para David Okereke na entrada da área. Ele bateu com categoria e mandou no ângulo direito do goleiro Onana, que não teve chance de defesa.

Mas a Inter "acordou". Aos 21, Dzeko, que vinha sendo o atleta mais lúcido na partida, aproveitou o escanteio e pegou de primeira para exigir um milagre do goleiro Carnesecchi. A bola, no entanto, voltou para os pés de Lautaro Martínez. O campeão mundial com a Argentina só empurrou para as redes.

O gol animou a equipe visitante, que pressionou e criou grandes oportunidades de virar o embate, o que não aconteceu por causa do goleiro Carnesecchi, que fez defesas sensacionais para garantir o empate parcial. Em uma delas, conteve um arremate à queima-roupa de Lautaro Martínez.

No segundo tempo, foi a vez de Onana trabalhar. O camaronês fez, logo de cara, uma defesa no reflexo para impedir o gol de Daniel Ciofani. Novamente, a Inter entrou em campo sem concentração, mas contou com a competência de seu goleiro para não ficar atrás do placar novamente.

Com essa segurança defensiva, a Inter começou a arriscar e a sorte "andou" junto. Aos 20 minutos, Lautaro recebeu de Dzeko e fez mais um. A resposta foi com Luca Zanimacchia. Ele chutou rasteiro, mas viu Onana salvar mais uma.

Nos minutos finais, a Inter conseguiu dar o ritmo que queria para a partida, anulou o rival e confirmou a vitória, não antes de fazer Carnesecchi trabalhar. O goleiro foi o destaque da derrota. Ele fez mais uma defesa sensacional, desta vez, no chute colocado de Dumfries. Só faltou evitar o revés.

Ainda neste sábado, Empoli (10º) e Torino (8º) ficaram no empate por 2 a 2, no estádio Carlo Castellani. Ambos seguem longe da briga por competições europeias.