Inter de Milão só empata em casa, e pode perder liderança isolada do Campeonato Italiano

A Internazionale ficou no empate de 1 a 1 diante da Hellas Verona neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano, e agora corre o risco de dividir a primeira colocação da competição. O resultado, deixa a equipe de Milão com 46 pontos, apenas três de vantagem para a Juventus, que encara a Salernitana, no domingo.

Lautaro Martínez inaugurou o placar para o time da casa logo no início do primeiro tempo. Quando tudo apontava para uma vitória dos mandantes, Thomas Henry deixou tudo igual balançando a rede na etapa final.

A Inter volta a campo somente no final da semana e tenta reencontrar o caminho das vitórias encarando o Monza no Stadio Brianteo, casa do rival, no sábado. Já o Verona, que segue ameaçado pela zona do rebaixamento com 15 pontos, entra em campo no mesmo dia e recebe o Empoli.

O líder do campeonato começou a partida pressionando o rival e não demorou a marcar. Lautaro Martinez recebeu a bola em condições de chutar e finalizou com precisão para fazer 1 a 0 aos 13 minutos.

No início do segundo tempo, o argentino voltou a ser protagonista ao fazer 2 a 0. O lance, no entanto, teve checagem do VAR e o juiz da partida, Michael Fabbri, anulou o gol assinalando impedimento na jogada.

Confortável com a vantagem mínima, a Inter diminuiu o ritmo e pagou o preço por abdicar do ataque. Aos 29 minutos, Thomas Henry foi acionado dentro da área e bateu firme para empatar a partida: 1 a 1.

O jogo então virou um ataque contra a defesa com a Inter buscando o gol da vitória e o Verona recuado sustentando a igualdade. A pressão seguiu até o final, mas de forma desorganizada, a Inter não conseguiu ser efetiva e teve de se contentar com o inesperado 1 a 1 dentro de seu estádio.