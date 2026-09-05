Inter de Milão reage após levar dois gols e busca virada em belo jogo com o Napoli no Italiano

Donos dos últimos quatro títulos do Campeonato Italiano, com dois cada, Inter de Milão, atual campeã, e Napoli, fizeram um grande embate neste sábado pela terceira rodada da competição. No Giuseppe Meazza, os mandantes saíram em desvantagem de 2 a 0, mas mostraram força para buscar incrível virada por 3 a 2 e a manutenção dos 100% de aproveitamento antes de largada na Champions League.

Politano, garantindo a lei do ex, e Hojlund, anotaram 2 a 0 para o Napoli em apenas sete minutos do segundo tempo. O artilheiro Lautaro Martínez, duas vezes, e Thuram garantiram a poderosa virada em disputa de alto quilate em Milão.

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Por causa da estreia na competição europeia no meio de semana, as equipes entraram em campo com nomes importantes na reserva. A Inter descansava o destaque Çalhanoglu, além de Mkhitaryan, Carlos Augusto e Thuram pensando na visita ao Real Madrid. Já no Napoli, De Bruyne não escondia o descontentamento por estar na reserva, ao lado do brasileiro David Neres. Os napolitanos recebem o vice-campeão Arsenal. Ambos jogam na quarta-feira.

Com um uniforme vermelho, o Napoli entrou em campo buscando reabilitação após ser surpreendido em casa pelo bom Como na rodada passada, batido por 2 a 1. A arma para acabar com a campanha impecável da Inter era o técnico Massimiliano Allegri, que na temporada passada, pelo Milan, ganhou duas vezes da adversária.

O jogo começou em alta velocidade e bastante disputado, como prometia. Com menos de dois minutos, o torcedor do Napoli viu Diouf parar em defesaça de Meret. E, do outro lado, Josep Martínez também trabalhou bem na finalização de Anguissa.

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Empurrada por sua torcida, a Inter fazia enorme pressão para recuperar a bola e chegar ao ataque na busca pelo primeiro gol. Esbarrava em um Napoli bem defensivamente e ousado nos contragolpes.

A partida se manteve agradável e equilibrada até o fim da etapa. Aos 48 minutos, a Inter teve uma grande chance com falta na entrada da área. Torcedor fanático da equipe, Dimarco ajeitou com carinho, mas parou no travessão.

O retorno do descanso veio com polêmica e enorme pedido de pênalti por toque de mão na bola. O árbitro mandou seguir, apesar da enorme vaia. A torcida nerazzurri protestava e ficou ainda mais revoltada com roubada de bola e gol de Politano na terceira tentativa após duas bolas paradas no zagueiro. O ex-jogador da equipe milanesa celebrou efusivamente.

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O Napoli não queria saber de polêmica e voltou às redes aos sete minutos. Hojlund ampliou após uma desatenção gigante da marcação. A bola não saiu e os visitantes mostraram esperteza, com o centroavante recebendo o passe e batendo rasteiro.

A segunda etapa era elétrica e o capitão Lautaro Martínez tratou de recolocar a Inter no jogo ao descontar aos 10 minutos. Dimarco serviu e o atacante argentino "explodiu" as arquibancadas lotadas. A apreensão pelos dois gols sofridos deu lugar a um grande frisson pela igualdade e, quem sabe, uma virada.

De Bruyne e David Neres entraram no Napoli após a Inter descontar para evitar a reação, enquanto Carlos Augusto foi lançado do outro lado para aumentar ainda mais a pressão. Ocorre que o importante Dimarco sentiu um problema clínico.

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Em um estádio com clima ensurdecedor, Akanji quase empatou, mas a finalização acertou a trave. A Inter jogava do meio para a frente e, já com Çalhanoglu em campo, não queria desperdiçar pontos em casa. E Thuram tratou de deixar tudo igual, de cabeça.

Em intervalo de 30 segundos, os times jogaram fora a chance do triunfo. Thuram, quase na pequena área, chutou muito forte, por cima do travessão. O Napoli encaixou o contra-ataque e foi a vez de David Neres repetir o francês, também chutando às alturas.

Os acréscimos chegaram com festa da Inter. Após enorme bate e rebate na área, a bola sobrou no pé esquerdo de Lautaro Martínez, que empurrou às redes e foi para a galera. Até Dimarco, machucado, fez questão de sair do banco para celebrar o gol e a vitória em jogo indefinido do começo ao fim.