Inter de Milão goleia Cagliari e assume liderança do Campeonato Italiano

O Campeonato Italiano tem um novo líder após a 17ª rodada. Motivada com o empate do Milan frente à Udinese, a Internazionale goleou, no início da noite deste domingo, o Cagliari por 4 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, e assumiu a primeira colocação.

Com o resultado, a Inter chegou a cinco vitórias consecutivas na competição e alcançou os 40 pontos, na primeira colocação, um na frente do Milan, que caiu para segundo. Atalanta, 37, e Napoli, 36, fecham o G-4.

Do outro lado da tabela, o Cagliari conheceu sua nona derrota no Italiano e ficou com meros dez pontos. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Spezia, com 12.

A Inter dominou do início ao fim. O Cagliari até tentou impor alguma dificuldade, mas a tática foi por água abaixo quando Lautaro Martinez aproveitou a cobrança de escanteio batida por Hakan Calhanoglu para fazer 1 a 0.

Em vantagem, o time da casa não teve dificuldade para administrar o resultado e fazer mais. Aos cinco minutos do segundo tempo, Alexis Sánchez acertou um bonito chute: 2 a 0. O terceiro saiu logo depois. Hakan Calhanoglu arriscou de longe e jogou no ângulo.

A goleada foi selada aos 23 minutos. Lautaro Martinez recebeu de Barella e deu números finais ao embate. Depois disso, a Inter tirou o pé e terminou o duelo claramente se poupando para os próximos duelos.