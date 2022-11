Inter de Milão faz seis no Bologna e assume quarto lugar do Campeonato Italiano

(via Agência Estado)

Após não balançar a rede nas derrotas para Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, e Juventus, em clássico do Campeonato Italiano, o ataque da Inter de Milão voltou a funcionar. O time comando por Simone Inzaghi recebeu o Bologna no Giuseppe Meazza, nesta quarta-feira, e alegrou a torcida com uma goleada por 6 a 1 sobre o Bologna, em partida válida pela 15ª rodada da liga nacional.

Agora com 27 pontos, a Internazionale alcançou a quarta colocação, pois ultrapassou a Atalanta, que tem a mesma pontuação, na quinta colocação, e perdeu por 2 a 1 para o Lecce, time da parte debaixo da tabela. Também deixou para trás a Roma, dona do sexto lugar, com 26 pontos, depois de empatar por 1 a 1 com o Sassuolo. O goleado Bologna é o 13°, com 16.

O jogo animado vivido pelos torcedores da Inter começou com certa dose de preocupação, pois Lykogiannis abriu o placar para os visitantes aos 22 minutos. Coube a Dzeko trazer tranquilidade ao estádio ao receber na entrada e bater de primeira para empatar, quatro minutos após o gol adversário. A virada veio em um chute rasteiro de Dimarco, aos 36, pouco antes de Lautaro Martinez ampliar.

O resultado começou a virar goleada aos três minutos do segundo tempo, quando Dimarco anotou seu segundo gol e o quarto da Inter. Calhanoglu, de pênalti, e Gosens, com assistência de Dzeko, fizeram o quinto e o sexto, respectivamente, para fechar o placar e completar a festa da torcida.

Também nesta quarta-feira, a Fiorentina venceu a Salernitana por 2 a 1, em confronto direto disputado em Florença, e subiu para o décimo lugar, deixando os adversários em oitavo. Já o nono colocado Torino, também jogando em casa, bateu a vice-lanterna Sampdoria por 2 a 0.