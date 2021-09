Inter de Milão empata com Shakhtar e segue sem vencer na Liga dos Campeões

Da Redação

Apesar do status de atual campeão italiana, a Inter de Milão segue sem vencer nesta Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, ficou aquém do esperado no segundo tempo e apenas empatou sem gols com o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Na estreia, havia perdido para o Real Madrid por 1 a 0, em casa.

Com apenas um ponto em dois jogos, a Inter terá pela frente na próxima rodada o modesto Sheriff, da Moldávia, no dia 19 de outubro, no San Siro. Na rodada de abertura do Grupo D, o Sheriff vencera o Shakhtar por 2 a 0. O time da Moldávia ainda enfrentará o Real nesta terça, no Santiago Bernabéu.

Em Kiev, a Inter fez um sólido primeiro tempo, em jogo abeto com o anfitrião ucraniano. Houve chances para os dois lados. Barella acertou o travessão aos 14 e Lautaro Martínez mandou rente à trave esquerda do goleiro Andriy Pyatov, aos 28. Dzeko, por sua vez, desperdiçou duas boas oportunidades, a maior delas aos 33. Quase sem marcação na pequena área, quase debaixo da trave, ele mandou longe do gol.

Do outro lado, o Shakhtar levava perigo em finalizações de longa distância, principalmente com o brasileiro Alan Patrick. Mas o time ucraniano só embalou depois do intervalo. O anfitrião voltou com tudo para o segundo tempo, impondo pressão. No entanto, abusou das chances perdidas e ainda levou sustos no final do jogo.

Apática durante a maior parte da etapa final, a Inter tentou o gol da vitória nos instantes finais. Joaquin Correa quase marcou aos 41, em grande defesa de Pyatov. Na sequência, o goleiro do Shakhtar brilhou em outra intervenção decisiva, após cobrança de escanteio na área.

Pelo Grupo C, o Ajax se tornou o primeiro time desta Liga com duas vitórias na fase de grupos. Jogando na Holanda, venceu o Besiktas por 2 a 0, com gols somente no primeiro tempo. Berghuis abriu o placar, aos 17, e Haller selou o triunfo aos 43. O brasileiro Antony foi titular e deu lugar ao compatriota David Neres no segundo tempo.

Com duas vitórias, o time holandês despontou na liderança da chave, com seis pontos. Mas poderá ser alcançado ainda nesta terça pelo Borussia Dortmund, que receberá o Sporting, na Alemanha.