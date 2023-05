Inter de Milão derrota a Roma e retoma o quarto lugar no Campeonato Italiano

(via Agência Estado)

A Inter de Milão retomou a quarta posição no Campeonato Italiano ao derrotar a Roma, adversária direta por vaga na Liga dos Campeões, por 2 a 0, neste sábado, em pleno estádio Olímpico de Roma, pela 34ª rodada.

Com o resultado, a Inter chegou aos 63 pontos e superou o Milan, que caiu para o quinto lugar, com 61. O Napoli lidera, com 80, seguido por Lazio (64) e Juventus (63). A Roma acabou ficando em sétimo lugar, com 58, atrás ainda da Atalanta, também com 58.

A vitória da Inter só acirra ainda mais a disputa com o Milan. Na próxima quarta-feira, os rivais se encontram na fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A partida de volta acontece na terça-feira (16).

Em briga direta por vaga nos torneios europeus, a Roma aproveitou o fator casa para sufocar a Inter e chegou a ter 61% de posse de bola. O jogo, no entanto, estava sendo bem estudado por ambos os times, que adotavam a cautela. Em 30 minutos, a partida teve apenas uma finalização no alvo de ambos os lados, e sem muito perigo.

A Inter, então, resolveu ousar um pouco mais e abriu o placar em uma das únicas oportunidades que teve. Aos 34 minutos, Dumfries achou Federico Dimarco dentro da área. Ele chegou batendo com precisão para colocar a bola no fundo das redes, sem nenhuma chance para Rui Patrício.

A Roma não conseguiu esboçar reação no primeiro tempo e só voltou a ameaçar na etapa final. Aos dez minutos, os donos da casa reclamaram muito de um possível toque com a mão de Matteo Darmian dentro da área. O árbitro chegou a conversar com o assistente de vídeo, mas mandou o jogo seguir.

A Roma arriscou, subiu suas linhas e foi para o ataque. Aos 29 minutos, a Inter respondeu e ampliou o marcador. Lautaro Martinez ajeitou para Romelu Lukaku, que acertou um bonito chute da entrada da área para fazer 2 a 0.

A Inter seguiu crescendo e quase fez o terceiro em um arremate de Lautaro Martinez, que tirou tinta do travessão de Rui Patrício. A Roma não conseguiu responder e acabou sendo derrotada.