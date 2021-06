Inter de Milão anuncia Simone Inzaghi como técnico para as 2 próximas temporadas

Continua após publicidade

A Internazionale de Milão, atual campeã italiana, anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do técnico Simone Inzaghi para as próximas duas temporadas. Inzaghi, de 45 anos, vai substituir Antonio Conte, que deixou o clube no mês passado, poucos dias após levar a equipe ao primeiro título da liga em uma década.

Inzaghi tem como experiência cinco temporadas pela Lazio, equipe que liderou na conquista da Copa da Itália em 2019 e também dois títulos da Supercopa da Itália. O treinador poderia ter estendido seu contrato com o clube romano, mas optou pela mudança após a saída de Conte.

Inzaghi é um ex-atacante e irmão mais novo de Filippo Inzaghi, com passagem de destaque pelo Milan, e que atualmente também trabalha como treinador pelo Benevento, time da primeira divisão.

Conte deixou oficialmente a Inter por consentimento mútuo, mas teria ficado infeliz com a decisão do clube de vender jogadores nesta janela de transferência que se aproxima devido a restrições financeiras. O caixa da Inter foi duramente atingido pela pandemia do coronavírus, além de o time ter sido eliminado de forma prematura na Liga dos Campeões.

Com isso, o clube foi forçado a tomar um vasto empréstimo recentemente em um acordo de financiamento com um fundo de investimento norte-americano. A direção da Inter planeja cortar os salários em 20% e lucrar com cerca de 100 milhões de euros (R$ 616 milhões) no mercado de transferências, provavelmente vendendo pelo menos um dos jogadores mais importantes do elenco.