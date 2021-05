Inter de Limeira e Guarani buscam melhor posição na rodada final do Paulistão

Continua após publicidade

Classificados às quartas de finais, Inter de Limeira e Guarani se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Major Levy Sobrinho, pela 12.ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, apenas para cumprir tabela e tentar uma melhor posição na tabela.

Apesar de ter perdido o clássico para a Ponte Preta, por 3 a 1, na última quarta-feira, o time campineiro classificou-se no Grupo D. Atualmente, tem 14 pontos, contra 17 do líder Mirassol. O Santos tem dez, seguido por São Caetano, com três. A Inter de Limeira entra na rodada na segunda posição do Grupo A, com 15 pontos, contra 22 do Corinthians. Botafogo tem 11, e Santo André, dez.

O Guarani terá um time diferente daquele que perdeu o clássico para a Ponte Preta, na quarta-feira. O técnico Allan Aal poderá contar com o lateral Bidu e com o volante Rodrigo Souza, ambos expulsos de forma bizarra por trocarem socos no triunfo frente ao Novorizontino, por 2 a 1. Ambos ainda serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva, mas sem data prevista para acontecer. Com isso, retornam ao time titular.

Outra novidade será o zagueiro Romércio, que formará dupla defensiva com Thales, já que Airton levou o cartão vermelho no dérbi, também após o apito final. O técnico Allan Aal ainda poderá preservar alguns jogadores. Dentre eles, o goleiro Rafael Martins, único do elenco pendurado com dois cartões amarelos. Andrigo e Júlio César também poderão ficar de fora.

Caso o treinador opte por dar um descanso aos seus jogadores de ataque, Renanzinho e Rafael Costa poderão ter nova chance antes do confronto contra o Mirassol por uma vaga na semifinal do Paulistão. "Fizemos uma de nossas piores partidas contra a Ponte Preta. Felizmente conseguimos nosso objetivo que era a classificação para as quartas de final. Temos que pensar no Mirassol, mas sem esquecer da Inter de Limeira. É mais um jogo importante no nosso caminho", frisa o treinador.

No reencontro com o Guarani, seu ex-clube, Thiago Carpini seguirá fazendo rodízio na Inter de Limeira. O treinador trabalha visando já o duelo contra o Corinthians nas quartas de final, mas também quer vencer para colocar o clube em uma melhor posição na tabela, o que poderá fazer diferença na briga por classificação à Copa do Brasil.

Pendurados, o zagueiro Léo Silva e o volante Igor Henrique devem ser poupados, este último já desfalcou a equipe na derrota diante do Bento por 2 a 1. Além da dupla, o lateral-esquerdo Rafael Santos foi vetado pelo departamento médico. Devem entrar no time titular: Renan Fonseca, Thiaguinho e Daniel Vançan.

O treinador também contará com o retorno do meia Rondinelly, que cumpriu suspensão automática. Além dele, o atacante Roger deverá retomar sua posição entre os 11, ao lado de Felipe Saraiva. Matheus Alexandre e Renan Fonseca foram libertados pelo DM.

"Nós temos um compromisso importantíssimo contra a equipe do Guarani. Precisamos fazer um bom jogo, evoluir fisicamente, taticamente, coletivamente, individualmente. Quando falo fisicamente, parece até ironia, mas a gente evolui, porque alguns atletas perderam muito tempo sem jogar, e precisamos evoluir com eles também. Procurar fazer um bom jogo", comentou o treinador.