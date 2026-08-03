Inter cobra arbitragem com 'transparência, equilíbrio e segurança' após bronca do Corinthians

O Internacional resolveu responder às reclamações do Corinthians contra a arbitragem de Alex Gomes Stefano no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil com sutileza. Derrotado por 2 a 0, os paulistas protestaram contra um 'pênalti absurdamente claro' e 'intimidação do árbitro'. O clube gaúcho teme que a pressão intimide o mineiro Felipe Fernandes de Lima, que vai apitar na Neo Química Arena, e pregou uma disputa com 'transparência, equilíbrio e segurança'.

"O Sport Club Internacional acompanhou com atenção as manifestações públicas e os desdobramentos ocorridos após a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde a noite de ontem (domingo), o clube vem atuando de forma permanente na defesa de seus interesses e da lisura do torneio, mantendo diálogo com os órgãos competentes e adotando as providências cabíveis para que o jogo decisivo transcorra em absoluto respeito às regras e ao mérito esportivo", divulgou nota oficial o clube gaúcho.

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O manifesto serve como defesa e também cobrança para que o árbitro escalado não se sinta intimidado e possa tomar decisões equivocadas ao clube mandante. Felipe Fernandes de Lima se envolveu recentemente em polêmica no jogo entre Palmeiras e Chapecoense, antes da parada para a Copa do Mundo, no qual voltou atrás e anulou um gol que já tinha dado como legal dos visitantes após ouvir o VAR e resolver "atender" Murilo, indo ao monitor observar o lance e mudar de opinião m falta bastante contestável do atacante do time de Chapecó.

"Diante da relevância da partida e do ambiente criado em torno do confronto, o Internacional considera pertinente o acompanhamento institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante a realização do jogo, reforçando as condições necessárias para que a disputa transcorra com transparência, equilíbrio e segurança", seguiu o Inter.

Os gaúchos reforçaram que esperam por uma classificação às quartas definida sem intervenções da arbitragem. "O Sport Club Internacional reafirma que a classificação à próxima fase deve ser definida única e exclusivamente pelo desempenho das equipes dentro de campo", afirmou. "O Clube não aceitará qualquer tentativa de condicionamento externo e seguirá atuando de forma firme para resguardar a imparcialidade, a integridade e a credibilidade do torneio."