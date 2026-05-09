Inter arranca empate no fim e freia reação do Coritiba no Brasileirão
O Coritiba esteve muito perto de encerrar a sequência negativa no Campeonato Brasileiro, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos e ficou no 2 a 2 com o Internacional, neste sábado, no Couto Pereira, pela 15ª rodada. O gol salvador do Colorado saiu aos 50 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o Coxa soma agora 20 pontos e perdeu a oportunidade de se aproximar da zona de Libertadores. Já o Internacional chega aos 18 pontos, ganha fôlego e evita uma derrota que aumentaria ainda mais a pressão sobre a equipe.
O primeiro tempo foi marcado por intensidade, mas também por muitos erros de passe. O Inter teve mais posse de bola, porém pouco levou perigo ao gol defendido por Pedro Rangel. Mais objetivo, o Coritiba foi letal quando chegou. Aos 27 minutos, após disputa no meio-campo, Josué acionou Lavega, que finalizou cruzado para vencer Rochet e abrir o placar.
Na etapa final, o Internacional voltou mais agressivo após as mudanças e passou a ocupar o campo ofensivo. A pressão surtiu efeito aos 23 minutos, quando Bruno Gomes finalizou, a bola desviou, e Borré aproveitou o rebote para deixar tudo igual.
O Coritiba, no entanto, reagiu rapidamente. Aos 38 minutos, Tinga levantou na área e Rodrigo Moledo subiu mais que a defesa para marcar o segundo gol, recolocando os donos da casa em vantagem e encaminhando a vitória.
Quando o triunfo parecia certo, o Internacional encontrou forças nos minutos finais. Já nos acréscimos, Vitinho arriscou, Pedro Rangel fez a defesa, mas, no rebote, Félix Torres apareceu livre para empurrar para o fundo das redes e decretar o empate em 2 a 2.
Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Vasco no sábado, às 18h30, no Beira-Rio. Já o Coritiba visita o Santos no domingo, às 11h, na Vila Belmiro.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2 X 2 INTERNACIONAL
CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonatan (Fernando Sobra); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Wallisson) e Josué (Gustavo); Lucas Ronier, Pedro Rocha (Renato Marques) e Lavega (Rodrigo Moledo). Técnico: Fernando Seabra.
INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Borré); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia), Bernabei e Allex (Vitinho); Carbonero (Alan Patrick) e Alerrandro (Bruno Tabata). Técnico: Paulo Pezzolano.
GOLS - Lavega, aos 28 minutos do primeiro tempo. Rafael Borré, aos 23, e Rodrigo Moledo, aos 39, Felix Torres, aos 50 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lucas Ronier (Coritiba); Félix Torres, Rochet e Victor Gabriel (Internacional)
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR)