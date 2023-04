Inter anuncia Gabriel Barros para reforçar seu ataque no Campeonato Brasileiro

(via Agência Estado)

Na tentativa de dar mais opções ao técnico Mano Menezes para o restante da temporada, a diretoria do Internacional anunciou, nesta terça-feira, a contratação do meia-atacante Gabriel Barros. Destaque do Ituano, que chegou às semifinais do Campeonato Paulista, o jogador de 21 anos assinou contrato até dezembro de 2026.

A princípio, Gabriel chega para compor o grupo e deve ser uma sombra para o meia Allan Patrick, titular da posição. Mano Menezes tem ainda para o setor, os jogadores Maurício, Pedro Henrique e Wanderson. O clube aguarda agora somente o seu registro no Boletim Informativo Diário (BID) para poder contar com o atleta.

A diretoria vem trabalhando firme, ainda mais após o clube sequer ter chegado às finais do Campeonato Gaúcho, para formar um elenco mais competitivo. Além de Gabriel Barros, o clube acertou também a vinda de Jean Dias, que defendeu o Caxias no Estadual do Rio Grande do Sul. O atleta, de 32 anos, é mais um nome para reforçar o ataque.

Para sacramentar a negociação, o Inter bancou a multa rescisória de R$ 300 mil. O seu vínculo, porém, vai até o fim deste ano. No caso de Jean Dias, o contrato tem algumas metas estipuladas que podem esticar o contrato até o final do ano de 2024.

O Internacional faz a sua estreia neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, diante do Fortaleza, na Arena Castelão. Nesta terça, a equipe gaúcha entra em campo para enfrentar o CSA, em Porto Alegre, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A expectativa é que os dois atletas estejam integrados ao elenco para o duelo com o Metropolitanos, da Venezuela, na próxima terça-feira, no Beira-Rio, pela Libertadores.