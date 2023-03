Insultos de barcelonistas geram oitava denúncia de racismo sofrido por Vini Jr.

(via Agência Estado)

A LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, denunciou à Corte de Instrução de Barcelona, nesta quinta-feira, o mais novo ataque racista sofrido por Vinícius Júnior, insultado por torcedores barcelonistas no El Clássico do último final de semana. Esta é a oitava vez que a entidade protocola uma denúncia após episódios de racismo contra o atacante brasieliro do Real Madrid.

Durante a partida do último domingo, disputada no Camp Nou e vencida por 2 a 1 pelo Barcelona, torcedores catalães cantaram "Morra, Vinícius". Em comunicado emitido nesta quinta, a LaLiga pontuou que acionou a Justiça após observar mais uma vez "comportamentos racistas intoleráveis contra Vinícius Júnior".

A associação também pediu que torcedores colaborem com a identificação dos racistas, usando os canais de denúncia abertos recentemente após a intensificação dos ataques. O brasileiro tem sido vítima de racismo desde que chegou à Espanha, mas os casos aumentaram depois que ele assumiu uma posição de protagonismo no Real Madrid.

Desde que Vini Jr. cobrou publicamente uma postura mais dura em relação ao racismo no futebol espanhol, punições começaram a ser concretizadas. Nesta semana, a diretoria do Mallorca afastou por três anos de seus jogos um adepto que se direcionou ao atacante com palavras racistas.

Logo após o jogo, no qual o Mallorca ganhou do Real Madrid por 1 a 0, o clube se disse envergonhado ao ver as imagens flagradas pela DAZN TV, na qual o torcedor suspenso aparece ofendendo o oponente do Real Madrid. "Vinícius, macaco. Você é um p... macaco", proferiu o torcedor no estádio Iberostar, antigo Son Moix.