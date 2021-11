Instável, Juventus perde para o Atalanta e vê fim de tabu em Turim após 32 anos

Da Redação

Enquanto lida internamente com uma investigação sobre crimes financeiros cometidos por cartolas, a Juventus vive um momento de instabilidade também dentro de campo. Após a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Chelsea na Liga dos Campeões, o time bianconero perdeu por 1 a 0 para o Atalanta neste sábado, no Allianz Stadium, em jogo que encerrou um tabu que já durava 32 anos. Isso porque a última vitória do clube de Bérgamo sobre a Juve em Turim havia sido em 1989.

continua após publicidade .

A derrota na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Italiano deixa a equipe comandada por Massimiliano Allegri em oitavo lugar, com 21 pontos. Já o Atalanta vive um ótimo momento, invicto há oito jogos na temporada e seis no Italiano. Com isso, ocupa a quarta colocação, com 28 pontos, sete pontos acima da Juve.

Bem armado na defesa, liderada pelo ítalo-brasileiro Rafael Tolói ao lado de Demiral e Djimsiti, o Atalanta conseguiu se proteger bem desde o início de jogo, sem se arriscar muito no ataque. Quando teve a chance de marcar, contudo, foi eficiente. Aos 27 minutos, Zapata invadiu a área e finalizou com precisão para tirar o zero do placar.

continua após publicidade .

Com a vantagem, o time visitante passou a priorizar ainda mais a defesa e dificultou a vida da Juventus, que tentava pressionar, mas errava muito na hora de concluir as jogadas. O empate quase veio nos acréscimos, quando as forças do Atalanta estavam se esgotando, em uma finalização de Dybala que parou na trave, poucos momentos antes de o árbitro apitar o final da partida.

Mais cedo, outras duas partidas foram disputadas pela 14ª rodada do Italiano. O Empoli venceu a Fiorentina por 2 a 1 no Carlo Castellani, enquanto a Sampdoria conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Hellas Verona no Luigi Ferraris.