Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

'Insinuou roubo' e 'força excessiva', diz árbitro de Vitória x Palmeiras sobre expulsões

Escrito por Fabio Tarnapolsky (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 15:18:00 Editado em 30.07.2026, 15:29:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O árbitro Alex Gomes Stefano justificou as duas expulsões do Vitória no jogo contra o Palmeiras da última quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Brasileirão. Na súmula da partida, publicada no site da CBF, ele anotou que Cacá atingiu a canela de Jhon Arias com as travas da chuteira usando força excessiva e que Luan Cândido fez um gesto de roubo com as mãos.

Os vermelhos foram aplicados quase seguidamente. O zagueiro ex-Corinthians foi punido aos 37 minutos do primeiro tempo, enquanto o lateral, aos 40. Momentos depois, Maurício abriu o placar e abriu o caminho para a goleada de 4 a 0 da equipe de Abel Ferreira, que aumentou a vantagem sobre o Flamengo na liderança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Expulsei com cartão vermelho direto o atleta nº 25, sr. Carlos de Menezes Júnior, por atingir a canela de seu adversário, atleta nº 11, com um carrinho, utilizando a sola de sua chuteira empregando força excessiva", escreveu Alex Gomes Stefano, referindo-se a Cacá.

O árbitro ainda relatou que o jogador atrasou o reinício da partida, em protestos. "Após a exibição do cartão vermelho, o atleta expulso retardou sua saída do campo de jogo, permanecendo por alguns instantes em seu interior e realizando diversos questionamentos à decisão da equipe de arbitragem", pontuou.

Logo em seguida, ele mandou Luan Cândido para o vestiário mais cedo, com a seguinte justificativa: "Por fazer gesto de roubo com ambas as mãos, insinuando roubo por parte da equipe de arbitragem". O sinal foi acompanhado de um aplauso irônico, como visto nas imagens de transmissão do jogo. "Deixou o campo aplaudindo de forma irônica em direção à equipe de arbitragem", concluiu Alex Gomes Stefano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É possível notar também que, no momento da expulsão do lateral, o técnico Jair Ventura reclamou de Maurício não ter sido expulso por uma cotovelada em Cacá. O lance ocorreu antes da primeira punição ao clube rubro-negro.

De acordo com o comentarista de arbitragem do Estadão, Paulo Caravina, o meio-campista alviverde deveria, sim, ter recebido o vermelho. Ainda, o analista acredita que Cacá deveria ter recebido apenas o amarelo e que Luan Cândido foi punido corretamente pela atitude "nada profissional".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
árbitro Expulsões Futebol Palmeiras Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV