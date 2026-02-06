Inscrições para Bolsa Atleta 2026 terminam nesta sexta-feira (06)

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As inscrições para o ciclo 2026 do Programa Bolsa Atleta terminam às 23h59 desta sexta-feira (6). O programa federal de patrocínio individual beneficia atletas que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais reconhecidas pelo Ministério do Esporte.

O auxílio garante condições mínimas para que os atletas possam se dedicar exclusivamente ao treinamento e às competições nacionais e internacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Governador Ratinho Junior anuncia novo concurso da Polícia Civil para este ano

O valor do benefício pago mensalmente varia conforme a categoria do atleta:

atleta de base: R$ 410

atleta estudantil: R$ 410

atleta nacional: R$ 1.025

atleta internacional: R$ 2.051

atleta olímpico/paralímpico/surdolímpico - R$ 3.437

Clique aqui e confira os pré-requisitos para cada categoria do Bolsa Atleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições

As inscrições devem ser feitas na página eletrônica do Bolsa Atleta, com login da conta Gov.br.

O candidato poderá acompanhar o andamento do processo na área virtual restrita ao atleta, com login e senha recebidos no e-mail cadastrado no momento da inscrição.

Caso a documentação enviada esteja errada ou incompleta, o atleta inscrito será notificado pelo Ministério do Esporte, por meio eletrônico, para complementar a documentação ou as informações, no prazo de 30 dias corridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Resultados

A publicação da primeira lista de contemplados pelo programa será em 23 de março. O resultado final está previsto para até 24 de abril.

Após ser contemplado, o pré-selecionados têm 30 dias para assinar o termo de adesão no próprio sistema. Se for menor de 18 anos, o responsável legal também deve assinar via plataforma Gov.br.

Os atletas terão garantido o pagamento de 12 parcelas mensais do auxílio financeiro, no valor da categoria correspondente, em conta bancária individual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prestação de contas deve ser feita em até 30 dias após o recebimento da 12ª e última parcela, via sistema, com declarações de que o atleta se manteve treinando e competindo.

Gestantes

O programa também prevê regras de acolhimento para atletas gestantes e puérperas. Segundo o edital do Bolsa Atleta 2026, a renovação do benefício é garantida às atletas que não competiram em 2025 por motivo de gravidez. Neste caso, elas podem usar o resultado obtido no ano anterior, portanto, antes da gestação.

O benefício também será estendido por até seis meses após o parto (máximo de 15 parcelas), mediante laudo médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para assegurar a renovação, a atleta deve notificar o Ministério do Esporte sobre a data do início da gestação e previsão do parto.

Posteriormente, a bolsista deverá encaminhar a certidão de nascimento da criança ou termo judicial de guarda definitiva em até 15 dias do nascimento ou da guarda.

As regras são as mesmas para a gestante que atua como atleta guia e atleta assistente de paratletas com deficiência visual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão



Programa em números

Em 2025, o programa beneficiou 9.207 atletas. Trata-se do maior número de contemplados desde a criação do Bolsa Atleta, em 2005.

Em comparação com 2024, houve um aumento de 5,36% no número de bolsistas, totalizando 8.739 beneficiários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investimentos também avançaram: passaram de R$ 160 milhões, em 2024, para R$ 176 milhões, no ano passado.

Mais informações, modelos de documentos e orientações estão disponíveis na página do Bolsa Atleta.