Inocêncio vê Santos 'leve' para buscar fim do tabu em clássico com o Palmeiras

O Santos não vence o Palmeiras desde outubro de 2019, quando fez 2 a 0 no rival com gols de Marinho e Gustavo Henrique, pelo Brasileirão. Desde então, foram dois empates e nove derrotas. Apesar do cenário desfavorável, o time santista chega ao clássico deste sábado permitindo-se ter algum otimismo, pois já não vive a pressão que vivia nos primeiros meses da temporada e desfruta de um momento de evolução, conforme destacado pelo lateral Gabriel Inocêncio.

"Todos aqui estão acostumados a viver esses momentos de clássico, mas será uma experiência nova para mim. Mas o nosso grupo não sente essa pressão (pelo tabu). Estamos indo leves, numa sequência sem derrotas e numa crescente boa dentro da temporada, então vamos fazer um bom jogo e buscar essa vitória. Vai ser um dos melhores jogos da minha vida e vou deixar tudo lá dentro", disse o defensor.

Será o primeiro clássico de Inocêncio pelo Santos, mas o Palmeiras foi um adversário que cruzou o seu caminho nesta temporada. Antes de ser emprestado até o fim do ano ao time da Vila Belmiro, o lateral fez parte da surpreendente campanha do Água Santa no Paulistão e foi vice-campeão ao ser derrotado pelos palmeirenses na grande final.

"Pude jogar contra o Palmeiras na final do Paulistão e vi a intensidade que eles colocam no campo. Tenho entrado dentro de campo todas as vezes com o sentimento de gratidão, até comento com a minha família que entro sorrindo no jogo de tanta felicidade por estar aqui vestindo essa camisa pesada. Então isso acaba me trazendo uma motivação maior e tira um pouco desse peso do clássico", afirmou.

Para montar o Santos para o clássico, o técnico Odair Hellmann não contará com o atacante Steven Mendoza, que foi desfalque na vitória contra o Vasco, pelo Brasileirão, e voltou a jogar no empate com o Bahia, na Copa do Brasil, mas está novamente fora de combate. O colombiano foi vetado por causa de um desconforto muscular e deve ser substituído por Lucas Braga. O meia Ed Carlos, utilizado no segundo tempo diante do time baiano, também é baixa, pelo mesmo motivo.

Sétimo colocado do Brasileirão, com dez pontos, o Santos enfrenta o Palmeiras, vice-líder com 14, a partir das 21 horas deste sábado, na Vila Belmiro, em jogo válido pela sétima rodada.