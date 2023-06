Inocêncio quer homenagear filho recém-nascido e pede Santos 'dominando ações' no clássico

Gabriel Inocêncio vem ganhando espaço no Santos na lateral-direita e espera ganhar de vez a confiança da torcida com grande apresentação diante do Corinthians, no clássico marcado para esta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Ciente que só uma vitória resgata a paz no clube, ele pede para a equipe dominar as ações em partida na qual quer homenagear o filho recém-nascido.

O Santos vem de oito jogos sem vitórias e a torcida protestou contra o elenco e a diretoria no sábado, no CT Rei Pelé. Depois de queda da Copa do Brasil e quase eliminado na Copa Sul-Americana, o Brasileirão virou o foco das atenções.

"A gente sabe como é clássico, né? Tem uma concentração maior, uma vontade maior, tanto da equipe adversária quanto da nossa. O que eu posso falar é que a gente vai se ajudar dentro de campo e buscar ter o controle da partida", disse o lateral-direito. "Tenho certeza que faremos um grande jogo e iremos atrás dessa vitória, pois ela vai nos dar uma confiança muito maior para a continuidade do campeonato. Agora é concentrar bastante hoje e amanhã para conseguir esse resultado importante."

E Gabriel Inocêncio terá uma motivação extra para o clássico desta quarta-feira. Afinal, o lateral-direito presenciou no último sábado o nascimento de Gael, seu primeiro filho. Ele quer homenagear o primogênito com um triunfo no clássico.

"Estou focado no jogo e vou fazer o melhor que posso na quarta-feira. Mas a alegria está maior ainda em saber que meu filho está em casa, então vou fazer tudo que puder para ajudar o Santos e também para homenagear o Gael com a vitória", previu. "É entrar com a mesma determinação e vontade de sempre, mas lembrando que agora tem uma pessoa dentro de casa que precisará sempre do meu melhor."