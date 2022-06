Ingrid Oliveira vai à final na plataforma; Brasil fica em 5º no revezamento 1,5km

(via Agência Estado)

O domingo foi de mais competição no Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, na Hungria, e o time brasileiro teve motivos para celebrar. Ingrid Oliveira ficou em quarto lugar na semifinal dos saltos da plataforma de 10m feminina e garantiu vaga na final. Já o quarteto formado por Viviane Jungblut, Cibelle Jungblut, Guilherme Costa e Bruce Hanson conquistou a quinta posição na nova modalidade de revezamento 4x1500m.

Com um total de 334.30 pontos em seus cinco saltos, Ingrid Oliveira segue adiante para a disputa de medalha na decisão que acontece nesta segunda-feira, às 14h. As semifinais neste domingo foram dominadas pela China, com Chen Yuxi em primeiro e Quan Hongchan em segundo. A canadense McKay Caeli ficou com a terceira melhor nota, com apenas dois pontos a mais que a atleta do Brasil.

Ingrid iniciou as semifinais fazendo saltos consistentes. A brasileira subiu para a terceira colocação após as duas primeiras rodadas de disputa. No terceiro salto, Ingrid não manteve o nível e caiu para a sétima posição. No penúltimo salto ela voltou a ir bem e encaminhou a vaga na final ficando na quarta colocação. Para fechar com chave de ouro, Ingrid fez 81.60 pontos no último salto e cravou o quarto lugar.

O dia em Budapeste, na Hungria, começou cedo com a estreia do revezamento 4x1,5km. A equipe formada pelas irmã Cibelle e Viviane Jungblut, Bruce Hanson Almeida e Guilherme Costa, o "Cachorrão", largou atrás, mas buscou a recuperação na disputa e terminou em quinto. A Alemanha ficou com o ouro, Hungria e Itália completaram o pódio e a França ficou com a quarta colocação.

A prova é uma novidade no Mundial de Esportes Aquáticos e Cibelle foi a escolhida do Brasil para abrir o percurso. Ela fechou a primeira volta na 20ª de 21 posições. Viviane recuperou bem e passou a boia do percurso na 12ª posição. Bruce elevou o time Brasil para a sétima posição e uma grande arrancada do Cachorrão na reta final cravou a histórica quinta posição.

Os atletas brasileiros voltam às águas nesta segunda-feira, quando acontecem as provas masculina e feminina dos 5km de maratona aquática. As disputas começarão às 04h (horário de Brasília).