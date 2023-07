Ingrid Oliveira termina Mundial de Esportes Aquáticos em 12º lugar após assegurar vaga olímpica

Siga o TNOnline no Google News

A brasileira Ingrid Oliveira encerrou sua participação na disputa dos saltos ornamentais do Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, como dona da 12ª colocação. Após assegurar uma vaga olímpica para o Brasil na terça-feira, ao passar das semifinais, a saltadora disputou a final nesta quarta e fez 272,00 pontos na plataforma 10m.

O pódio foi dominado pela China, que teve Yuxi Chen como medalhista de ouro, com 457,85 pontos, e Hongchan Quan como vencedora da prata, com 445,60. A canadense Caeli McKay fez 340,25 e ficou com o bronze.

Ingrid era cotada para brigar por medalha, mas cometeu um erro no terceiro salto, após um bom início, somou 26,60 pontos e saiu da briga. Antes disso, largou com a quinta colocação na primeira rodada de saltos, com nota 72,00. Caiu para oitavo lugar ao fazer 60,80 na rodada seguinte e, então, veio o erro. Depois, ainda marcou 63,00 e 49,60 para fechar e terminar em 12º.

No último Mundial, disputado em Budapeste, a saltadora foi a quarta colocada, por isso esperava evoluir e subir ao pódio. Duas lesões e uma depressão, contudo, se colocaram no seu caminho e atrapalharam a preparação para a disputa em solo japonês. Diante do cenário, a conquista da vaga olímpica já foi bastante celebrada.

A vaga não é reservada a Ingrid, pois pertence à equipe brasileira de saltos ornamentais. A definição deve ocorrer apenas em 2024, mas, na prática, ela deve representar o Brasil na modalidade na Olimpíada do ano que vem. Outra atleta só deve ser considerada caso Ingrid sofra uma nova lesão ou caia bruscamente de rendimento. Presente nos Jogos do Rio-2016 e em Tóquio, em 2021, a saltadora caminha para sua terceira edição.