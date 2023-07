Ingrid Oliveira fatura 1ª vaga dos saltos ornamentais do Brasil nos Jogos de Paris-2024

A brasileira Ingrid Oliveira conquistou na madrugada desta terça-feira a primeira vaga dos saltos ornamentais do País na Olimpíada de Paris-2024. A saltadora se destacou no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Fukuoka, no Japão, onde alcançou a final da plataforma de 10 metros.

continua após publicidade

Ingrid obteve o 8º lugar na semifinal, com 313,90 pontos. Ela precisava ficar entre as 12 melhores para alcançar a final e também a vaga olímpica, que veio sem sustos. Antes, na disputa classificatória, ficou em 11º, com 298,50 pontos, precisando terminar entre as 18 melhores para avançar.

"Estou muito feliz, será mais uma edição de Jogos Olímpicos para o Brasil torcer por mim. A prova estava bem disputada, bem difícil. Sabia que não seria fácil conquistar essa vaga, mas deu tudo certo. Agora é seguir concentrada porque já tem final nesta quarta. É dar o melhor na prova e contar com a torcida de todos", festejou a brasileira.

continua após publicidade

A vaga olímpica que Ingrid conquistou não é nominal. Ou seja, a vaga pertence à equipe brasileira de saltos ornamentais. A definição só acontecerá em 2024. Mas, na prática, ela deve representar o Brasil na modalidade na Olimpíada do ano que vem, salvo se sofrer lesão ou forte queda de rendimento. Se ela for mesmo a escolhida, disputará sua terceira Olimpíada da carreira - esteve no Rio-2016 e em Tóquio, em 2021.

Ingrid vai disputar a final da plataforma de 10m na manhã desta quarta-feira, a partir das 6 horas, pelo horário de Brasília (o canal SporTV 2 vai transmitir ao vivo). No último Mundial, ela bateu na trave ao tentar o pódio, ficando no quarto lugar nesta prova.

BRASILEIROS CLASSIFICADOS

continua após publicidade

O País conta agora com 39 vagas olímpicas garantidas nos Jogos de Paris-2024. No total, são 34 mulheres e cinco homens, sem contar ainda duas vagas no surfe masculino que devem ser confirmadas até o fim da temporada.

Antes de Ingrid Oliveira sacramentar a vaga nos saltos ornamentais, o Brasil contava com cinco atletas no atletismo, um no ciclismo BMX, 18 no futebol (feminino), 12 no rúgbi (feminino), um no surfe e um no tiro esportivo.

Para a edição passada da Olimpíada, em Tóquio, a delegação brasileira contou com 302 atletas. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) não apontou uma meta ainda, mas a expectativa é de que o número seja semelhante para Paris-2024.