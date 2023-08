Ingrid Martins perde de japonesas e cai na estreia de duplas em seu 1º WTA 1000 da carreira

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ingrid Martins parou na estreia em sua primeira disputa de um torneio WTA 1000. Ao lado da belarussa Lidziya Marozava, a brasileira de 26 anos até equilibrou as ações, mas acabou eliminada pela experiente dupla japonesa formada por Shuko Aoyama e Ena Shibahara, cabeças de chave 7 e vice-campeãs do Aberto da Austrália, por 3/6, 6/3 e 4/10 em Montreal.

continua após publicidade

Ingrid e Marozava começaram a partida desperdiçando dois break points e sendo castigadas a seguir, com as japonesas quebrando e abrindo logo 3 a 0. Elas ainda tiveram de salvar dois match points com 2 a 5, mas não devolveram a quebra e perderam o primeiro set por 6 a 3.

A história se modificou no segundo set. Mais consistentes, brasileira e belarussa fizeram logo 4 a 1. Mas viram as rivais devolverem a quebra e partirem para o saque para igualar o jogo em 4 a 4. Novamente, contudo, elas quebraram e depois sacaram para devolver o 6 a 3.

continua após publicidade

O jogo, então, foi ao super tie-break. E a dupla da brasileira foi desastrosa, perdendo seis de sete serviços. Sem confirmar o saque, acabaram facilmente batidas por 10 a 4.

Agora, Ingrid e Marozava ficam na esperança de terem vaga também no WTA 1000 de Cincinnati, daqui duas semanas. Caso não estejam no torneio vão disputar o WTA 125 de Stanford, também nos Estados Unidos.

O Brasil ainda vai ser representado por Luísa Stefani, ao lado da checa Katerina Siniakova, nas duplas em Montreal. Cabeças de chave 3, elas estreiam apenas na segunda rodada.