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Inglaterra estreia na Copa do Mundo 2026 com vitória de 4 a 2 sobre a Croácia

Seleção inglesa impõe ritmo no AT&T Stadium e garante os três pontos com gols de Kane, Bellingham e Rashford

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 19:43:26 Editado em 17.06.2026, 19:43:19
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Inglaterra estreia na Copa do Mundo 2026 com vitória de 4 a 2 sobre a Croácia
Autor Equipe inglesa é a líder do Grupo L - Foto: Reprodução/Cazé TV

A Inglaterra estreou com vitória na Copa do Mundo 2026 ao superar a Croácia por 4 a 2 em uma partida eletrizante nesta quarta-feira (17). O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo L, foi disputado no AT&T Stadium, em Dallas, e garantiu os primeiros três pontos para a seleção comandada por Thomas Tuchel. Com o resultado, a equipe inglesa assume a liderança da chave e confirma seu favoritismo logo no primeiro desafio do torneio, enquanto os croatas ficam na quarta posição, zerados, e pressionados para os próximos compromissos.

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O jogo começou de forma intensa e logo aos oito minutos os ingleses tiveram uma grande oportunidade após Luka Modric cometer falta sobre Noni Madueke dentro da área. Harry Kane foi para a cobrança e parou na defesa inicial de Dominik Livakovic, mas o VAR apontou invasão na área e mandou repetir o lance. Na segunda tentativa, aos 11 minutos, o atacante inglês não desperdiçou e mandou no canto oposto para abrir o placar. A Croácia não se intimidou e buscou o empate aos 35 minutos com uma bela finalização de Martin Baturina no ângulo de Jordan Pickford, após receber assistência de Petar Sucic. A alegria croata durou pouco, pois aos 41 minutos Declan Rice cobrou escanteio e Kane, de cabeça, recolocou a Inglaterra na frente. Já nos acréscimos, em um primeiro tempo de muita movimentação, Ivan Perisic encontrou Petar Musa na área, que mandou para o fundo das redes e levou o 2 a 2 para o intervalo.

Apesar do equilíbrio inicial no placar, a superioridade da Inglaterra se transformou em vantagem definitiva logo no primeiro minuto da etapa final. Jude Bellingham arrancou pelo lado direito, invadiu a área e bateu cruzado; a bola ainda tocou na trave antes de entrar, marcando o terceiro gol inglês. A partir desse momento, a Croácia se apoiou nas atuações do goleiro Livakovic, que fez pelo menos quatro defesas difíceis para evitar uma goleada precoce. O amplo domínio inglês ficou evidente nas estatísticas da partida, com a equipe registrando 12 finalizações certas contra apenas cinco do adversário, além de controlar a posse de bola e somar 411 passes certos.

Para selar o triunfo e manter o ímpeto ofensivo, o técnico Thomas Tuchel promoveu as entradas de Morgan Rogers, Marcus Rashford e Bukayo Saka aos 27 minutos. A estratégia surtiu efeito na reta final do confronto. Aos 39 minutos, Rashford aproveitou um espaço dentro da defesa croata, cortou a marcação e finalizou com precisão no canto, fechando o placar em 4 a 2. A vitória contundente consolida o bom momento da Inglaterra, enquanto a seleção de Zlatko Dalic precisará corrigir suas falhas defensivas rapidamente para manter vivas as chances de classificação à próxima fase da Copa do Mundo.

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