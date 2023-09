Inglaterra empata com a Ucrânia e mantém invencibilidade nas Eliminatórias da Eurocopa

Em jogo morno e de poucas emoções, a Inglaterra assegurou um empate por 1 a 1 com a Ucrânia em Breslávia, na Polônia, pela quinta rodada das Eliminatórias da Eurocopa. Zinchenko abriu o placar, mas Walker deixou tudo igual ainda no primeiro tempo e manteve a invencibilidade inglesa na competição. A partida ocorreu em campo neutro devido aos conflitos no país do leste europeu.

continua após publicidade

O resultado manteve a Inglaterra na liderança isolada do Grupo C, com 13 pontos, muito à frente da vice-líder Ucrânia, que chegou a 7. Completando o grupo, Itália e Macedônia do Norte têm 3 e Malta ainda não somou nenhum ponto.

Com a bola rolando, a Inglaterra administrou um início muito estudado, trocando passes e buscando espaço. A proposta defensiva da Ucrânia, aos poucos, foi também gerando confiança nos jogadores, que passaram a arriscar mais. Com 25 minutos, Konoplya se lançou na direita e cruzou na medida para Zinchenko abrir o placar.

continua após publicidade

Sentindo a desvantagem, a Inglaterra tentou encontrar alternativas para reverter o resultado parcial. Principal goleador inglês, Harry Kane saiu da grande área e recuou para armar a jogada no meio de campo. A mudança deu certo aos 40 minutos, quando o camisa nove lançou Walter na direita. O lateral dominou e bateu na saída do goleiro para empatar.

No segundo tempo, a Inglaterra chegou a acertar a trave de Bushchan em uma finalização de Saka, mas não conseguiu gerar volume e pressão para encontrar a virada. A Ucrânia, dentro da sua proposta defensiva e contente em somar um ponto com o líder do grupo, segurou o resultado até o final diante do seu torcedor na Polônia.

BÉLGICA VENCE

Mais cedo, pelo Grupo F, a Bélgica venceu o Azerbaijão por 1 a 0 fora de casa e assumiu a liderança da chave, com 10 pontos. O experiente Yannick Carrasco marcou o gol da vitória e manteve o adversário com apenas um ponto, na lanterna. A Áustria, que também briga pela primeira posição, folgou nesta 5ª rodada.